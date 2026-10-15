Estiman un plan de obras viales por $70 mil millones para la Ciudad

El secretario de Hacienda y Finanzas de la Municipalidad de La Plata, Sebastián Genatti, analizó el impacto de la inflación y la pérdida de poder adquisitivo en las cuentas públicas locales. El funcionario, en una entrevista concedida al programa “Despierten Bonaerenses”, advirtió en ese sentido sobre una posible baja en la cobrabilidad de las tasas municipales y detalló las estrategias del Municipio para incentivar el cumplimiento fiscal. Además, anticipó un plan de licitaciones destinado a obras viales.

En ese marco, a pesar de las restricciones macroeconómicas, Genatti dijo que la gestión del intendente Julio Alak busca sostener la inversión en infraestructura. Anticipó la preparación de licitaciones por un monto estimado en $70.000 millones, enfocadas en trabajos de bacheo, zanjeo y mejorado de calles, incluyendo caminos rurales.

NÚMEROS PARA EL AÑO QUE VIENE

En paralelo, dijo que la Secretaría avanza en la confección del presupuesto para 2027 —cuya presentación ante el Concejo Deliberante está prevista para fines de octubre—, proyectando una cifra inicial cercana a los $550.000 millones, por encima de los $450.000 y $460.000 millones vigentes.

En materia de ingresos provinciales, aseguró que el Municipio prevé recibir unos $12.000 millones en concepto de coparticipación para el total del año. Asimismo, ratificó que más del 60% de los recursos del Fondo Educativo se destinarán a establecimientos escolares, superando el piso obligatorio del 50%.

Mientras, el funcionario detalló que el gasto corriente se concentra en salarios, servicios (como la recolección de residuos y las tareas de las delegaciones barriales) y obras. También destacó las inversiones en tecnología e infraestructura, como la modernización administrativa y la instalación de más de 2.000 cámaras de seguridad conectadas mediante fibra óptica al Centro de Operaciones y Monitoreo (COM).

Consultado si el encarecimiento de bienes esenciales como alimentos, medicamentos y servicios afecta de manera directa la capacidad de pago de los contribuyentes, Genatti estimó que la recaudación -tanto de la tasa que grava a las viviendas como de la tasa de Seguridad e Higiene que alcanza a comercios, pymes e industrias- se podría ver resentida.

Sin embargo, explicó que para mitigar esta caída el Municipio promueve incentivos enfocados en el débito automático, el buen comportamiento fiscal y la adhesión al domicilio electrónico (lo que reduce costos de impresión y distribución de boletas). “Aquellos vecinos que reúnan todas las condiciones podrán acceder a una rebaja de hasta el 25% en su factura”, afirmó.

La cobrabilidad presenta “contrastes” según la zona. Mientras que el casco urbano y localidades como City Bell registran una recaudación cercana al 60% de lo emitido, la periferia y los sectores rurales vinculados a la actividad hortícola enfrentan mayores dificultades de control y regularidad en los pagos, detalló el funcionario local.

Dada la amplia superficie del partido —unos 900 kilómetros cuadrados—, la actualización del catastro y la detección de nuevas construcciones suponen un gran desafío. Para optimizar estas tareas, la administración local trabaja de manera coordinada con la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA). No obstante, el Municipio mantiene la obligación de garantizar servicios esenciales (recolección de residuos, bacheo, zanjeo y corte de pasto) en todo el distrito, incluso en áreas de baja densidad poblacional donde los costos