Evacuaron 147.000 cabezas de ganado por inundaciones en cinco provincias

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca informó que ya se evacuaron más de 147.000 cabezas de ganado en cinco provincias a causa de las crecidas por el fenómeno de “El Niño” que afecta al país.

El procedimiento fue facilitado por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), al agilizar los trámites de tránsito e inscripción para facilitar el traslado de vacunos y búfalos en zonas anegadas.

Las intensas crecidas de los ríos asociadas al fenómeno de El Niño impulsaron un operativo de evacuación ganadera en las regiones afectadas por las contingencias hídricas, como parte de las medidas para atenuar los efectos en el agro.

Desde agosto, se registraron la evacuación y traslado de 147.500 bovinos y bubalinos procedentes de terrenos anegados en las provincias de Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Santa Fe y la zona de islas de Buenos Aires. Este volumen representa un incremento del 102% en comparación con el mismo período del año 2025.

Para concretar estas movilizaciones se requirieron 7.448 traslados, formalizados a través de la emisión del Documento de Tránsito electrónico (DT-e). Desde el organismo sanitario señalaron que estos datos corresponden “a un balance parcial a la fecha, aunque se espera que los movimientos continúen aumentando a medida que evolucione la situación en cada región”.

Con el propósito de responder a las urgencias operativas y de transporte, el Senasa simplificó gestiones esenciales para los productores. Entre estas facilidades se destacan la emisión del DT-e y la inscripción en el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios (RENSPA).

Asimismo, el organismo precisó que “se prevén medidas excepcionales para el cumplimiento de requisitos sanitarios de movimiento, los cuales deben completarse cuando la hacienda llegue al establecimiento de destino”.

Ante la coyuntura hídrica, las autoridades sanitarias reiteraron la importancia de adoptar pautas preventivas durante los arreos y la evacuación de las tropas