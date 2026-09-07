Evalúa el Ejecutivo avanzar con los trámites para relicitar los micros

El Ejecutivo municipal evalúa avanzar en los próximos días con el que será el tema central del Concejo Deliberante en esta etapa del año: trabajar para volver a lanzar una convocatoria de licitación del sistema de micros de la Ciudad.

Como viene publicando EL DIA, la concesión se encuentra vencida pero la nueva licitación, cuyo procesos se había iniciado el año pasado, fue interrumpida a causa de los cambios en el esquema de financiamiento del transporte público que tuvieron lugar los últimos meses.

En noviembre del año pasado, a propuesta del Departamento Ejecutivo, el Concejo había votado un pliego de términos y concesiones para que el sistema de micros platenses volviera a licitarse por los próximos 10 años. El trámite continuó con la apertura de sobres, las propuestas de los oferentes, que mostró puja en sólo dos sectores, y un dictamen de una comisión evaluadora que recomendaba, en abril, la preadjudicación de las zonas y ramales a las compañías ganadoras.

Sin embargo, entre enero y junio una serie de modificaciones al funcionamiento del sistema, especialmente el relacionado con su esquema de financiamiento, modificó para el Municipio las necesidades de readecuar la licitación a una dinámica más acorde con las nuevas normativas.

Una de ellas consiste en el traspaso de los subdisidios desde el gobierno nacional al provincial, y una reducción en la participación del boleto que pasó del orden del 40 por ciento al 30. Pero, además el cálculo en el boleto social, que sí otorga la Nación, sufrió modificaciones y la Provincia también introdujo incentivos para que las empresas transformen sus unidades a las impulsadas por GNC.

La futura concesión del servicio de transporte público es por los próximos 10 años

Estas tres modificaciones, que se dieron con el proceso licitatorio en marcha, dejaron al pliego vigente obsoleto. Esa es la principal explicación que el Ejecutivo trasladó a los integrantes de la comisión de Transporte del Concejo, cuando recomendaron que, “en virtud del interés público”, el pliego debe reconfigurarse a partir de las nuevas reglas de juego para la gestión del servicio.

DEROGACIÓN

A partir de haber expuesto esta necesidad, el Concejo se encuentra ahora a la espera de avanzar con un nuevo pliego para volver a licitar el servicio. Sin embargo, el primer paso consistirá en que el Ejecutivo remita al deliberativo un expediente de derogación de aquel pliego votado el año pasado y en virtud del cual se llevó a cabo la licitación que ahora se pretende relanzar.

Según fuentes del Cuerpo, la expectativa está puesta en que ese proyecto ingrese en los próximos días. “Con el pliego derogado, los funcionarios de la secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos podrán diagramar y reenviar uno nuevo que se adapte a los nuevos parámetros que regulan el transporte”, explicaron a EL DIA.

Ese plazo, sostienen, podría rondar entre tres semanas y un mes y medio, para, posteriormente, girarlo al Ejecutivo y que pueda ser evaluado por los ediles que, nuevamente, deberán tratarlo en el recinto.

Entre los cambios que trascendieron, el futuro pliego a confeccionar contará con más presencia de la circulación de micros a través de las avenidas de la Ciudad, asumidas como arterias troncales de tránsito directo. Su recorrido, explicaron, será muy similar al actual, aunque con ajustes que se administrarán en diálogo con el gobierno provincial. Además, se conservaría la idea de promover una aplicación que permita al usuario conocer la ubicación y tiempo de llegada de la unidad que espera.

Como se dijo, la concesión de micros de la Ciudad está vencida y su funcionamiento se encuentra activo en el marco de una licencia hasta tanto se resuelva el vacío.

Una vez que el deliberativo avale el futuro pliego, el Departamento Ejecutivo estará en condiciones de iniciar un nuevo proceso licitatorio que tenga en cuenta las modificaciones mencionadas. Se trata de un derrotero que, conforme a los pasos que requiere ese acto público, abarcará unos tres meses.

Finalizada esa instancia, una comisión evaluadora de las presentaciones de los oferentes realizará nuevamente sus recomendaciones y el Ejecutivo emitirá un dictamen de preadjudicación del servicio. Sin embargo, será el Concejo el que sancionará, definitivamente, la concesión del nuevo sistema de transporte para los próximos 10 años.