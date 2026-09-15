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Ante la llegada de “El Niño”

Evalúan alternativas en la Cuenca del Salado

Por Redacción

Municipios de la Cuenca del Salado convinieron con el gobierno de la Provincia la planificación de alternativas hidráulicas y estudios hídricos para prevenir y mitigar los efectos de posibles eventos climáticos extremos, en el marco del Plan de Gestión del Riesgo frente al Cambio Climático y el fenómeno de El Niño.

Así se desprende de un encuentro realizado en Bolívar, del que participaron representantes de Roque Pérez, Olavarría, Hipólito Yrigoyen, Carlos Casares, 9 de Julio, 25 de Mayo, Bragado, Saladillo, General Alvear, Las Flores y Tapalqué, además de organismos técnicos y entidades rurales y productivas. y representantes del ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, junto al Consejo Federal de Inversiones (CFI).

El objetivo es realizar un estudio integral que abarcará unas 4,3 millones de hectáreas e incluirá los arroyos Vallimanca, Saladillo y Las Flores. El objetivo será elaborar alternativas hidráulicas para mitigar los efectos adversos que puedan producirse ante excedentes hídricos. El CFI será el encargado de financiar y contratar el estudio.

Según indicaron, el Plan de Gestión del Riesgo frente al Cambio Climático prevé una inversión de $2,1 billones y contempla tres ejes principales: monitoreo hidrometeorológico y coordinación; acciones de prevención y respuesta, como el mantenimiento de arroyos y la reparación de vías de acceso y tramos anegados; y medidas estructurales.

En este último eje se incluyen 139 obras y proyectos y siete estudios vinculados con drenajes urbanos y defensas costeras, además de diez intervenciones de escala regional destinadas a la adaptación productiva frente a extremos climáticos.

La iniciativa se desarrolla en el marco de un plan provincial que contempla acciones de prevención, monitoreo y respuesta ante extremos climáticos. “Es decisión del Gobernador Kicillof seguir trabajando frente al cambio climático y fenómenos como los de El Niño”, afirmó el ministro Gabriel Katopodis.

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