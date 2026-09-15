Evalúan alternativas en la Cuenca del Salado

Municipios de la Cuenca del Salado convinieron con el gobierno de la Provincia la planificación de alternativas hidráulicas y estudios hídricos para prevenir y mitigar los efectos de posibles eventos climáticos extremos, en el marco del Plan de Gestión del Riesgo frente al Cambio Climático y el fenómeno de El Niño.

Así se desprende de un encuentro realizado en Bolívar, del que participaron representantes de Roque Pérez, Olavarría, Hipólito Yrigoyen, Carlos Casares, 9 de Julio, 25 de Mayo, Bragado, Saladillo, General Alvear, Las Flores y Tapalqué, además de organismos técnicos y entidades rurales y productivas. y representantes del ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, junto al Consejo Federal de Inversiones (CFI).

El objetivo es realizar un estudio integral que abarcará unas 4,3 millones de hectáreas e incluirá los arroyos Vallimanca, Saladillo y Las Flores. El objetivo será elaborar alternativas hidráulicas para mitigar los efectos adversos que puedan producirse ante excedentes hídricos. El CFI será el encargado de financiar y contratar el estudio.

Según indicaron, el Plan de Gestión del Riesgo frente al Cambio Climático prevé una inversión de $2,1 billones y contempla tres ejes principales: monitoreo hidrometeorológico y coordinación; acciones de prevención y respuesta, como el mantenimiento de arroyos y la reparación de vías de acceso y tramos anegados; y medidas estructurales.

En este último eje se incluyen 139 obras y proyectos y siete estudios vinculados con drenajes urbanos y defensas costeras, además de diez intervenciones de escala regional destinadas a la adaptación productiva frente a extremos climáticos.

La iniciativa se desarrolla en el marco de un plan provincial que contempla acciones de prevención, monitoreo y respuesta ante extremos climáticos. “Es decisión del Gobernador Kicillof seguir trabajando frente al cambio climático y fenómenos como los de El Niño”, afirmó el ministro Gabriel Katopodis.