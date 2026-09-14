Exigen al Gobierno bonaerense la restitución de los descuentos al personal de Educación

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de la provincia de Buenos Aires elevó un reclamo formal para solicitar la devolución inmediata de los recortes salariales aplicados al personal de Educación. Estas quitas surgieron a raíz de las medidas de fuerza gremiales recientes. Además, la entidad sindical denunció nuevas reducciones de sueldo ejecutadas durante el mes de agosto.

La presentación oficial llegó a los despachos de la Dirección General de Cultura y Educación, liderada por Flavia Terigi, y del Ministerio de Trabajo provincial, a cargo de Walter Correa. Desde el gremio justificaron las protestas como una defensa frente a las políticas económicas de la administración nacional. En esa línea, los representantes sindicales alertaron sobre el impacto negativo de los fondos retenidos por la Nación sobre la economía bonaerense y sus empleados públicos.

Sumado al pedido por los descuentos, la dirigencia de ATE exigió el respeto irrestricto de los convenios paritarios. La queja puntual apunta a la falta de liquidación de las categorías correspondientes a julio, un compromiso pactado en marzo. A su vez, el sector solicitó avances concretos para efectivizar el pase a planta permanente del personal temporario mensualizado con designación hasta el 31 de diciembre de 2025.

A través del comunicado, la organización remarcó que las demoras estatales generan incertidumbre y un perjuicio real para los asalariados. Frente a este panorama, el sindicato instó al Ejecutivo provincial a actuar con celeridad para garantizar lo acordado.

Para cerrar, el gremio ratificó su rechazo al deterioro salarial impulsado por las políticas de Javier Milei y exhortó a las autoridades locales a asumir su responsabilidad para evitar que el ajuste recaiga sobre los operarios del Estado.