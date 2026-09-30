Eximen de tasas municipales a los mayores de 75 en Esteban Echeverría

El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, anunció este martes que el municipio implementará una exención impositiva total para mayores de 75 años que cumplan determinados requisitos de ingresos y propiedad.

“Frente a la difícil situación que atraviesa nuestro país, que golpea de lleno a los adultos mayores, desde el municipio decidimos dar una respuesta concreta para aliviar la carga impositiva de quienes más ayuda necesitan”, manifestó Gray ante el Concejo Deliberante local.

La exención comenzará a regir el 1° de enero de 2027 y alcanzará a las personas mayores de 75 años, cuyos ingresos mensuales totales no superen el equivalente a dos haberes jubilatorios mínimos.

Además, los beneficiarios deberán ser propietarios, usufructuarios o poseedores a título de dueño de hasta un único inmueble destinado exclusivamente a vivienda propia y de ocupación permanente. Cada contribuyente tendrá que presentar una declaración jurada junto con la documentación respaldatoria que determine la reglamentación.

La medida contempla la exención de la tasa por Servicios Generales, la Contribución Especial Para Obras Públicas, la Contribución Especial Por Servicios Complementarios de Salud y Seguridad, Derechos de Oficina, Patentes de Rodados, Carnet de Conducir, Derechos de Cementerio, Tasa por Servicios Asistenciales y Derechos por Servicios de Transporte.

Asimismo, se condonarán las deudas por Tributo Municipal por la Propiedad, Patentes de Rodados y Derechos de Cementerio que mantengan con el Municipio quienes integren el grupo beneficiario y que no hayan sido abonadas hasta la entrada en vigencia de la exención.

La condonación también comprenderá los intereses, recargos, multas y gastos devengados por esas obligaciones. Según indicaron, en octubre el haber mínimo será de $435.748,51, mientras que la Canasta Básica Total alcanzó los $519.578 por adulto equivalente en agosto, indicador utilizado para establecer la línea de pobreza.