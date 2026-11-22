El INDEC informó que en octubre las exportaciones de bienes alcanzaron US$ 10.061 millones, un máximo histórico, con un alza interanual de 26,4%. Las importaciones cayeron 6,7%, hasta US$ 6.668 millones, y el superávit comercial trepó a US$ 3.394 millones, cuatro veces el de octubre de 2025.

El dato fue celebrado como confirmación del rumbo. Merece, sin embargo, una lectura más detenida: el mismo informe permite descomponer el resultado, y la descomposición cuenta otra historia.

El valor de lo exportado crece por dos vías: porque se vende más o porque se cobra más. En octubre, los precios de exportación subieron 19,7% y las cantidades, apenas 5,6%. Llevado a dólares, de los casi US$ 2.100 millones adicionales, unos US$ 1.656 millones responden a precios y solo US$ 442 millones a mayor volumen. Ocho de cada diez dólares nuevos los aportó el mercado internacional, no una expansión de la producción.

El saldo comercial confirma la lectura. Según el propio INDEC, con los precios de octubre de 2025 el superávit habría sido de US$ 2.495 millones: unos US$ 900 millones del resultado dependen de la mejora de los términos del intercambio.

Del lado de las importaciones, las cantidades cayeron 17,3% mientras los precios subían 12,8%. Comprar menos volumen aportó al saldo cerca de US$ 1.240 millones, casi tres veces más que la mayor cantidad exportada.

QUÉ SE VENDE Y QUÉ SE DEJA DE COMPRAR

os cinco principales productos exportados -petróleo crudo, harina de soja, maíz, porotos de soja y aceite de soja en bruto- explicaron el 40,8% del total. En combustibles y energía, los precios subieron 56,2%. Las manufacturas de origen industrial crecieron 13,1%, por debajo del 22,3% de los productos primarios.

En las importaciones, el dato más elocuente no es el agregado. Las compras de piezas y accesorios para bienes de capital cayeron 17,3% en valor y 27,7% en cantidades. Son los repuestos y componentes que mantienen en funcionamiento la maquinaria instalada, y su retracción no se compensa con el leve aumento de 2,9% en bienes de capital: indica un menor uso de la capacidad existente. A ello se suman los bienes de consumo, con una caída de 23,5% en volumen, y los autos, con una baja de 24,2%. Parte de la contracción total responde a la sustitución de combustibles importados por producción local, un cambio genuino. Pero esa explicación no alcanza a las piezas industriales.

LO QUE LA TEORÍA YA ADVIRTIÓ

Nada de esto es nuevo para la economía del desarrollo. Hans Singer mostró a mediados del siglo XX que los precios de las materias primas son más volátiles que los de las manufacturas y tienden a deteriorarse frente a ellos en el largo plazo: un superávit apoyado en precios es, por definición, un préstamo del ciclo.

Max Corden y Peter Neary formalizaron en 1982 la llamada “enfermedad holandesa”: el auge de un sector de recursos aprecia el tipo de cambio real y desplaza a los sectores transables que no participan del boom, en especial la industria.

Richard Auty acuñó después la expresión “maldición de los recursos” para describir economías que, pese a su abundancia natural, crecen menos que las que carecen de ella, porque la renta reemplaza el esfuerzo de diversificación.

Los tres diagnósticos convergen en la foto de octubre: ingresos externos que dependen del precio, una industria que crece por detrás del sector primario y una demanda de insumos productivos en retroceso.

DEL RECURSO AL DESARROLLO

La renta de Vaca Muerta, la minería y el agro es una oportunidad, no un problema. El problema aparece cuando la renta se convierte en destino y no en palanca. Las economías que aprovecharon sus ciclos de precios lo hicieron con reglas que ahorran en la bonanza, financian infraestructura y crédito productivo, y preservan la competitividad de los sectores no tradicionales.

Octubre deja un récord que merece ser leído con precisión: la Argentina exportó más caro, no más. Mientras la estructura productiva se concentre en lo que el mundo decide pagar, cada superávit será tan sólido como el próximo precio del barril o de la soja. Estabilizar la nominalidad es punto de partida, no destino.