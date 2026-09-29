Expotan: el CIAT de Tandil presentó su agenda de actividades para el sector agropecuario

El Centro de Ingenieros Agrónomos de Tandil (CIAT) participará de Expotan con una agenda de actividades vinculadas a la producción, la innovación y las problemáticas del sector, que estará destinada a profesionales, productores y estudiantes y contará con jornadas, capacitaciones y charlas durante la muestra.

Durante una entrevista con Tandil Despierta, el ingeniero Alejandro Bonadeo, en representación del CIAT, destacó la trayectoria de la institución y el vínculo que mantiene con la organización de Expotan. En ese sentido, señaló que la participación del centro en la muestra refleja el rol que desarrolla como referente local, provincial y nacional frente a los desafíos y las innovaciones de la ingeniería agronómica.

"Desde 1968, como institución, marcamos un norte común: ser los referentes en los temas que tienen que ver con la profesión en el territorio", afirmó Bonadeo.

En esa línea, valoró el trabajo de la nueva generación de organizadores de Expotan, encabezada por Gastón Leveau, y destacó la incorporación de propuestas innovadoras sin perder la identidad histórica de la muestra. Según explicó, el CIAT fue convocado desde el inicio para aportar su mirada técnica.

Por su parte, el ingeniero Juan Barreiro presentó la programación de las Terceras Jornadas Ganaderas, que se desarrollarán el viernes 2 de octubre desde las 8:30 y reunirán a especialistas vinculados con la actividad.

"Tenemos previsto a Federico Moreira como primer orador, en segundo lugar estará Pablo Veiga y, finalmente, Victor Tonelli, quien es un gran analista de mercado ganadero muy reconocido a nivel nacional e internacional", detalló.

La actividad será abierta a todo público y estará destinada tanto a profesionales del sector como a productores y estudiantes. Debido a la convocatoria de las ediciones anteriores, que superaron las 100 personas, los organizadores remarcaron la importancia de realizar una inscripción previa para gestionar el ingreso mediante un código QR.

Las jornadas se desarrollarán en el edificio central de la muestra, ubicado sobre la calle Pedersen.

El director de Asuntos Agropecuarios del Municipio, Matías Posse, también participó de la entrevista y repasó las actividades que se desarrollarán con el acompañamiento del Estado local.

"Desde la Dirección de Asuntos Agropecuarios acompañamos estas propuestas que son más que interesantes. Vamos a participar en auditorios con charlas relacionadas a las plagas agrícolas y ordenanza de fitosanitarios", explicó.

Uno de los ejes estará relacionado con la problemática del jabalí, cuya presencia se ha convertido en una preocupación para productores rurales. La charla se realizará el viernes, de 17:15 a 18:45, con la participación de especialistas del Ministerio de Desarrollo Agrario, que abordarán el manejo agronómico de la especie.

Además, se articulará con el plan de ordenamiento porcino del Municipio para presentar los avances y las medidas previstas frente a esta problemática.

Por otra parte, Posse confirmó que durante Expotan se desarrollará una capacitación sobre fitosanitarios destinada a quienes realizan tareas de pulverización en el partido de Tandil. La actividad tendrá lugar el viernes, de 17:30 a 19:30, en conjunto con la empresa John Deere.

Durante el encuentro también se destacó el interés generado por la primera jornada sobre Inteligencia Artificial Aplicada a la Profesión, realizada la semana pasada en la Cooperativa Agropecuaria de Tandil, que reunió a más de 60 participantes.

Ante la respuesta obtenida, desde el CIAT confirmaron una segunda instancia para el viernes 9 de octubre, a las 9, en las mismas instalaciones.

La propuesta apunta a profundizar la actualización tecnológica de los profesionales y productores y continuará el trabajo que la institución desarrolla junto al Cluster Tecnológico de Tandil y el INTA.