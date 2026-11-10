Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
Política y Economía

Falleció Ximena De Tezanos Pintos, la vecina de Cristina Kirchner en Recoleta

Ocupaba el departamento ubicado arriba de la propiedad de la expresidenta en Juncal y Uruguay. Cobró reconocimiento por sus protestas desde el balcón

Por Redacción

La ciudadana Ximena De Tezanos Pintos falleció este martes 10 de noviembre tras batallar durante un tiempo contra una enfermedad terminal, según confirmaron allegados a su círculo familiar. La mujer adquirió una alta notoriedad pública en los últimos años debido a la cercanía de su residencia con la vivienda de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, al habitar la propiedad situada en el piso inmediatamente superior de la finca sobre la calle Juncal, en el barrio porteño de Recoleta.

Su exposición mediática se consolidó a partir de las reiteradas manifestaciones políticas que desplegó desde su balcón frente a las concentraciones militantes en la intersección de Juncal y Uruguay. Durante las vigilias iniciadas tras la solicitud de condena a 12 años de prisión formulada por el fiscal Diego Luciani en el marco de la causa Vialidad, De Tezanos Pintos colocó banderas con consignas opuestas a la exjefa de Estado —incluido un banner impreso con el dictamen de la condena— y difundió videos en redes sociales desde el interior de su inmueble.

En paralelo, su nombre quedó asentado en las actuaciones judiciales vinculadas al intento de magnicidio contra la ex presidenta, perpetrado el 1 de septiembre de 2022. La atención sobre su figura se intensificó por su vínculo con Gastón Guerra, integrante de la agrupación Revolución Federal que asistió a su departamento.

Ante las sospechas, De Tezanos Pintos desestimó de manera drástica cualquier tipo de participación o complicidad en el atentado y justificó la presencia del joven en la vivienda al señalar que únicamente había concurrido para realizar una reparación técnica en el cuarto de baño.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?