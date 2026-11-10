La ciudadana Ximena De Tezanos Pintos falleció este martes 10 de noviembre tras batallar durante un tiempo contra una enfermedad terminal, según confirmaron allegados a su círculo familiar. La mujer adquirió una alta notoriedad pública en los últimos años debido a la cercanía de su residencia con la vivienda de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, al habitar la propiedad situada en el piso inmediatamente superior de la finca sobre la calle Juncal, en el barrio porteño de Recoleta.

Su exposición mediática se consolidó a partir de las reiteradas manifestaciones políticas que desplegó desde su balcón frente a las concentraciones militantes en la intersección de Juncal y Uruguay. Durante las vigilias iniciadas tras la solicitud de condena a 12 años de prisión formulada por el fiscal Diego Luciani en el marco de la causa Vialidad, De Tezanos Pintos colocó banderas con consignas opuestas a la exjefa de Estado —incluido un banner impreso con el dictamen de la condena— y difundió videos en redes sociales desde el interior de su inmueble.

En paralelo, su nombre quedó asentado en las actuaciones judiciales vinculadas al intento de magnicidio contra la ex presidenta, perpetrado el 1 de septiembre de 2022. La atención sobre su figura se intensificó por su vínculo con Gastón Guerra, integrante de la agrupación Revolución Federal que asistió a su departamento.

Ante las sospechas, De Tezanos Pintos desestimó de manera drástica cualquier tipo de participación o complicidad en el atentado y justificó la presencia del joven en la vivienda al señalar que únicamente había concurrido para realizar una reparación técnica en el cuarto de baño.