El gobierno de Javier Milei se juega hoy una fuerte carta frente al fallo que dará a conocer en Hamburgo el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM).

Los 21 jueces del TIDM -presidido por el camerunés Maurice Kamga- deberán decidirse en favor o en contra de ordenar medidas provisionales, es decir cautelares, solicitadas allí por Argentina para que el Reino Unido detenga todas las actividades hidrocarburíferas alrededor de las Islas Malvinas. Será cerca de las 8 de la mañana argentina, el mediodía europeo.

Se espera que en este caso de Argentina contra el Reino Unido pueda dar lugar a las medidas cautelares que Argentina reclama con carácter de urgente y como es vinculante, Gran Bretaña deberá acatar el fallo y detener las actividades petrolíferas que se vienen realizando de manera unilateral en el disputado archipiélago. Esta opción sería una victoria histórica para el país y la estrategia de Milei y su delegación nacional.

O el Tribunal puede golpear fuertemente a la Argentina y a la audaz estrategia del Gobierno al declararse incompetente, lo que sería un fuerte revés para el país ya que en lo inmediato no se detendrán los planes de la israelí Navitas y la británica Rockhopper de empezar a sacar miles de barriles del yacimiento Sea Lion, 200 kilómetros al norte de Malvinas, a partir de 2028.

Más opciones

También el Tribunal podría decir algo sobre varios aspectos que Argentina planteó para que se detengan urgentemente las exploraciones pero que no pidan suspenderlas con una cautelar.

Entonces, el Gobierno habrá perdido su apuesta judicial internacional, pero no en un cien por ciento porque el TIDM podría plantear puntos intermedios mientras se resuelve un arbitraje de fondo también a través de la CONVEMAR. De hecho, esta semana el canciller Pablo Quirno, a quien Milei le depositó enormes facultades sobre la cuestión Malvinas, empezó a plantear esta última opción en una estrategia de “por las dudas”.

El Tribunal no tiene que resolver si las Malvinas son argentinas o británicas.