La Cámara Federal revocó los sobreseimientos de los hermanos del ministro de Economía, Luis Caputo, en la causa que los involucra por presunto financiamiento a la agrupación Revolución Federal, por los hechos de violencia previos al atentado contra la ex presidenta Cristina Kirchner. La medida fue adoptada por la Sala I, conformada por los jueces Pablo Yadarola, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, que hizo lugar a un recurso presentado por la defensa de la exmandataria contra el fallo del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi.

En septiembre, el magistrado decidió elevar la causa a juicio oral con cinco miembros de la agrupación como acusados: Jonathan Morel, Nilda Basile, Gastón Guerra, Leonardo Sosa y Lidia Casciano. Sin embargo, decidió apartar a Flavio, Hugo y Rosana Caputo por considerar que no se pudo probar que hayan cometido delitos. Sin embargo, en el fallo Bertuzzi y Yadarola consideraron que “aún no se encuentran dadas las condiciones previstas” para sobreseer a los acusados.

Los hermanos del ministro de Economía fueron investigados por tras hallarse transferencias que realizaron a cuentas ligadas a Morel, líder de la agrupación, y otras personas vinculadas a él por trabajos de carpintería para amueblar un edificio en Añelo por un más de $6,5 millones.

Dichos trabajos coincidieron en tiempo con las marchas con antorchas y guillotinas y las amenazas que la agrupación hizo contra el Gobierno de Alberto Fernández y otros dirigentes peronistas. Así, se sospechaba que esos pagos podían ser financiamiento encubierto a la organización.

Pese a esto, Martínez de Giorgi afirmó en su sentencia que “no hay prueba material alguna que indique que ese trabajo fue otorgado a los efectos de que Jonathan Morel se manifieste en contra del gobierno de ese entonces, ni de que los integrantes de la familia Caputo hayan tenido alguna participación en aquellos sucesos delictivos”.