“Es fundamental que el radicalismo vaya con candidatos propios”, afirmó Federico Ayllón, presidente de la Junta Central de la UCR de La Plata, en una entrevista con Despierten Bonaerenses por La Redonda 100.3 y los canales digitales de EL DIA. Ante la pregunta de si esa definición incluía todos los niveles, el dirigente ratificó que su planteo abarca desde la candidatura presidencial hasta las postulaciones provinciales y municipales.

“El radicalismo viene de momentos complicados, incluso con alguna pérdida de identidad que lo ha hecho caer notablemente en valor electoral”, sostuvo. Ayllón atribuyó parte de ese retroceso a la falta de una estrategia compartida. Recordó que las internas partidarias solían desembocar en decisiones de las convenciones nacional y provincial y señaló que, en los últimos años, las definiciones quedaron cada vez más atadas a intereses provinciales, municipales o regionales.

Como ejemplo mencionó las últimas elecciones bonaerenses, en las que, según explicó, el partido dejó que cada sección electoral definiera su estrategia. “Yo creo que eso es verdaderamente grave”, dijo. Ayllón valoró los acuerdos de unidad alcanzados en la provincia y en La Plata y los consideró un punto de partida para que la UCR recupere capacidad de decisión de cara a 2027.

LAS DIFERENCIAS CON MILEI

Ayllón marcó distancia con la política económica del Gobierno nacional y sostuvo que durante la gestión de Javier Milei se deterioró la calidad institucional. “La democracia es diálogo, la democracia es discusión”, afirmó al reclamar que los partidos vuelvan a buscar acuerdos.

En materia económica, defendió “un Estado ordenado” y “un Estado presente”, con las cuentas públicas equilibradas y una política que incentive la producción. Cuestionó que el debate económico gire alrededor del dólar y de los indicadores financieros, y planteó que el orden macroeconómico debe traducirse en mejoras para los hogares. También señaló que la seguridad jurídica y la estabilidad económica son condiciones para atraer inversiones y generar empleo.

En la provincia de Buenos Aires, consideró que hay espacio para que la UCR ofrezca una alternativa de gobierno por fuera de la polarización. Para recuperar un perfil propio, propuso volver a poner en el centro la defensa de la educación y la salud públicas, así como la de los recursos naturales.

SEGURIDAD y AGUA POTABLE EN LA PLATA

En el plano local, Ayllón señaló que la inseguridad preocupa tanto en la periferia y la zona norte como en el casco urbano. Reconoció que el problema excede las competencias municipales, aunque sostuvo que la Comuna tiene margen para intervenir. También describió una situación difícil para los comercios del centro y de la zona norte, que vinculó con la caída del consumo de la clase media. Entre las prioridades, planteó impulsar medidas que alivien los gastos de los negocios.

El dirigente vinculó la falta de planificación urbana con las dificultades para garantizar el acceso al agua potable a medida que crece la ciudad. Mencionó barrios que todavía carecen del servicio y reclamó más apoyo estatal para las cooperativas que se hacen cargo de la prestación en distintas zonas del distrito.