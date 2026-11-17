Federico Beligoy, jefe de los árbitros argentinos, fue denunciado por presunto lavado de dinero. La presentación judicial apunta a investigar el origen de su patrimonio, distintas operaciones inmobiliarias y los millonarios pagos que recibió de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Entre los antecedentes mencionados aparecen inversiones tanto en La Plata como en el barrio porteño de Villa Devoto.

La denuncia fue presentada por el legislador porteño de la Coalición Cívica Facundo Del Gaiso, luego de que una investigación periodística de La Nación revelara que Beligoy recibió más de 420 millones de pesos de la AFA desde 2020, entre entregas en efectivo y transferencias bancarias.

Uno de los puntos centrales de la presentación es la adquisición de un departamento a estrenar de más de 380 metros cuadrados en Villa Devoto. Según la documentación del Registro de la Propiedad Inmueble, el dirigente declaró haber pagado 490.000 dólares por la propiedad, que cuenta con cinco ambientes, cuatro dormitorios, terraza y espacios adicionales en el subsuelo.

El valor declarado despertó interrogantes por su diferencia con los precios de mercado de la zona. Por eso, el legislador pidió que se examine la operación junto con el resto de los movimientos patrimoniales del dirigente.

La inversión inmobiliaria que quedó trunca en La Plata

Otro de los capítulos de la denuncia tiene un vínculo directo con La Plata. En mayo de 2024, Beligoy habría invertido 261.490 dólares en dos departamentos de un emprendimiento inmobiliario perteneciente a Abes Desarrolladora de Negocios SRL.

El proyecto nunca se terminó y dejó entre 150 y 160 inversores afectados. La firma quedó vinculada a investigaciones por presuntas estafas, administración fraudulenta y asociación ilícita. Entre quienes también habrían resultado perjudicados figura el exfutbolista y entrenador Pedro Troglio.

Según la información publicada, Beligoy no habría iniciado reclamos para recuperar el dinero destinado a esas unidades.

Los pagos de la AFA y otras operaciones bajo análisis

La denuncia también pone el foco en los ingresos que el responsable del arbitraje argentino recibió de la AFA. De acuerdo con la documentación difundida, entre noviembre de 2020 y abril de 2022 se registraron entregas de dinero en efectivo que, actualizadas por inflación, superarían los 300 millones de pesos.

Posteriormente, los desembolsos habrían continuado mediante transferencias bancarias justificadas como pagos por servicios de asesoramiento y seminarios, por otros 120 millones de pesos a valores actuales.

A estos antecedentes se suma una investigación publicada por Clarín sobre las autorizaciones de importación otorgadas durante la gestión de Sergio Massa en el Ministerio de Economía. Allí se mencionó a Beshoes S.A., una empresa vinculada a Beligoy que habría recibido autorizaciones SIRA para importar calzado desde Brasil, en un contexto de fuertes restricciones cambiarias.

Del Gaiso recordó, además, que ya había denunciado al dirigente en 2024 por presuntas irregularidades en los arbitrajes y posibles vínculos con apuestas ilegales. Ahora busca que la Justicia determine si existe alguna relación entre aquellos cuestionamientos y el crecimiento de su patrimonio.

Beligoy ocupa desde 2018 la Dirección Nacional de Arbitraje de la AFA y también es secretario general de la Asociación Argentina de Árbitros. Con esta nueva presentación, la Justicia deberá analizar los elementos aportados y determinar si existen fundamentos para avanzar en una investigación penal sobre el origen y la trazabilidad de los fondos.

Reforzar el resguardo judicialEvitar afirmar pagos como definitivos