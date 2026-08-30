Cerimedo habló por primera vez desde la cárcel

El consultor político Fernando Cerimedo, quien tuvo un papel relevante en la estrategia digital de la campaña presidencial de Javier Milei y actualmente asesora al mandatario boliviano Rodrigo Paz, habló por primera vez desde la cárcel de Palmasola, donde permanece detenido.

Su intervención se produjo mediante videollamada durante una audiencia cautelar por la causa de enriquecimiento ilícito que enfrenta en Bolivia. El expediente avanza en paralelo a la investigación por el presunto intento de femicidio de Nadia Beller, con quien mantenía una relación.

Aclaración sobre sus ingresos

Cerimedo buscó aclarar una desgrabación difundida por la Fiscalía en la que supuestamente afirmaba que recibía un millón de dólares mensuales. Según explicó, esa cifra corresponde a sus ingresos anuales.

“Estoy dispuesto a ampliar esas respuestas. De hecho, les pedí a mis abogados ampliar mi declaración. Que aclaren que mi ingreso es aproximadamente un millón de dólares al año, no al mes”, sostuvo.

El consultor afirmó que hasta el momento de su detención se encontraba trabajando y que es el único sustento económico de su familia. También aseguró que sus allegados en la Argentina no pueden acceder a sus cuentas.

“Mi familia está desprotegida. Yo no me voy a fugar, señor juez. Quiero terminar este proceso porque me arruinaron la vida”, expresó, visiblemente afectado.

Durante la audiencia, Cerimedo contó que él mismo solicitó permanecer sin visitas para demostrar que no busca interferir en la investigación judicial. Afirmó que tampoco puede comunicarse con sus abogados, salvo cuando sus defensores concurren personalmente al penal. “Estoy incomunicado. No quiero tener contacto con nadie y pedí por favor no recibir visitas. No puedo hablar ni siquiera con mis hijos, pero no quiero obstaculizar nada porque me quiero defender y quisiera hacerlo en libertad”, señaló.

Además, insistió en ampliar su declaración y remarcó que no tiene “nada que esconder”.

Críticas a la Fiscalía

Cerimedo cuestionó el interrogatorio realizado por el Ministerio Público Fiscal y aseguró que la mayoría de las preguntas estuvieron relacionadas con el presidente Rodrigo Paz.

“No me pueden hacer 400 preguntas, de las cuales 390 eran relacionadas con el Presidente, porque ahí hay otra intención”, denunció.

También apuntó contra el vicepresidente de Bolivia, Edmand Lara, a quien calificó de “mitómano”. Lo acusó de impulsar denuncias falsas sobre un supuesto enriquecimiento ilícito y sobre su presunta influencia en las decisiones políticas del mandatario boliviano.

El consultor argentino sostuvo que la acusación por el supuesto intento de femicidio de Beller “no tiene ni pies ni cabeza” y aseguró que el caso se esclarecerá.

Según su versión, la denuncia se encuentra basada únicamente en los dichos de la mujer, a quien acusó de haberle advertido que le “arruinaría la vida”. También negó que exista una investigación en su contra por narcotráfico.

“No tengo ningún proceso por narcotráfico. Parte de las denuncias que hice es justamente contra personas que hablaban en mi nombre”, afirmó.

Cerimedo agregó que, cuando sea convocado a declarar, brindará detalles sobre esas personas y recordó que ya había pedido al Ministerio Público que investigara quiénes utilizaban su nombre.