Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
ANTE EL BANCO MUNDIAL

Fondo buitre va a juicio tras perder el pleito de YPF

Archivo

Por Redacción

El fondo Burford, que perdió en segunda instancia el juicio contra la Argentina por la expropiación de YPF, inició un reclamo ante el Ciadi para que ese tribunal arbitral intervenga en la causa a su favor. La decisión va en línea con lo que la compañía que financió el litigio contra el país ya había anticipado.

Tras perder en la apelación, Burford les había dicho a sus accionistas que pensaba recurrir al Ciadi para reclamar por la nacionalización de la petrolera. En paralelo, a fin de mes vence el plazo para que el fondo recurra la sentencia ante la Corte Suprema de Estados Unidos.

La Procuración del Tesoro de la Nación ya fue notificada del pedido de arbitraje, que estaba dentro de los escenarios esperados, y dijo que trabajará para que la resolución sea favorable a la Argentina.

A partir de ahora, hay un plazo de 90 días para que se conforme el tribunal arbitral que decidirá sobre el caso. Una vez que eso suceda, las partes acuerdan el calendario procesal.

La mayor parte del procedimiento de arbitraje, de todos modos, será confidencial.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?