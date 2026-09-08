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Política y Economía

Fuerte baja de la inflación de agosto en CABA: 1,7%

Retrocedió 1,2% respecto de lo que había sido la de julio

Por Redacción

La inflación de agosto en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) fue del 1,7% y acumuló un avance del 21,5 por ciento en los primeros ocho meses del año, según informó el Instituto de Estadística y Censos porteño (IDECBA).

De esta manera, el Indice de Precios al Consumidor de Buenos Aires (IPCBA) registró una variación interanual del 33,3% en el octavo mes del año, 0,1 puntos porcentuales por encima de julio (33,2%).

De todos modos, en agosto marcó una fuerte baja del 1,2% frente a julio (2,9%), retomando la senda de la desaceleración, que había quebrado el mes pasado, cuando se cortó con tres meses en baja que incluyeron en junio un IPC por debajo del 2% después de nueve meses. El dato de agosto es más bajo que de junio por una décima y se convierte en el menor en un año.

El reporte del organismo estadístico indicó que la variación de agosto respondió fundamentalmente a las subas en las siguientes divisiones: Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Alimentos y bebidas no alcohólicas, Salud y Transporte, que en conjunto aportaron 1,16 puntos porcentuales al alza del Nivel General.

Entre dichos aumentos se destaca el incremento de 2,6% en Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que sumó casi 1 punto a la variación mensual del IPCBA “debido a los ajustes en los valores de los gastos comunes por la vivienda y de los alquileres”.

El análisis del instituto porteño también reveló que otro rubro que contribuyó al aumento del mes fue Alimentos y bebidas no alcohólicas que se elevó 1,8% e incidió 0,32 puntos, con los impulsos de Frutas (12,5%), Pan y cereales (2,3%) y Leche, productos lácteos y huevos (1,6%).

La marcada desaceleración de precios en CABA sirve como anticipo al dato nacional que publicará el INDEC el próximo jueves, cuando se espera que también marque un menor avance que deje al IPC por debajo del 2%, según estiman las consultoras privadas.

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