Fuerte contrapunto entre Bullrich y Adorni por el informe de gestión

Mientras el peronismo y el resto de la oposición dura intentaba ayer en Diputados avanzar con la interpelación a Manuel Adorni (algo que no prosperó), se conoció la decisión de cancelar el informe de gestión que tenía previsto dar el jefe de Gabinete el 2 de julio en la Cámara de Senadores.

El dato fue confirmado en la tarde de ayer por Patricia Bullrich, jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza. En diálogo con la prensa se atribuyó ella misma la decisión. “Yo lo suspendí (al informe) porque no tenía sentido hacerlo venir para que lo tengan ocho horas castigándolo en público; además, los senadores no están interesados en hacerle preguntas como jefe de Gabinete, nadie quiere reconocerlo”, dijo.

Sin embargo, Adorni la contradijo: “Estoy a disposición para presentarme”, posteó entrada la noche. Y lo reposteó el propio Milei.

Volvió a quedar expuesta la interna entre el jefe de Gabinete y la senadora, que más temprano había acordado con los bloques dialoguistas un mecanismo para blindar al ministro.

Fue en la reunión de Labor Parlamentaria para trazar nuevas reglas de juego para la sesión de mañana jueves, en la que el kirchnerismo en el Senado también quiere impulsar un pedido de interpelación y moción de censura contra Adorni, cuestionado por su notable incremento patrimonial de los últimos dos años.

SUGESTIVO CAMBIO DE REGLA

Acordaron que para poder discutir la posibilidad de interpelarlo se necesitará de una mayoría de dos tercios de los presentes para habilitar la discusión del tema. Es lo contrario a lo que había afirmado la semana pasada, cuando dijo que bastaba con la mayoría absoluta de los senadores.

Ante la ausencia de Victoria Villarruel, al frente del Poder Ejecutivo porque Milei partía a España, encabezó el encuentro el presidente provisional Bartolomé Abdala (LLA-San Luis), y también participaron el jefe del bloque radical, Eduardo Vischi (Corrientes), Carlos Espínola (Provincias Unidas-Corrientes), la peronista salteña Flavia Royón, Carlos Arce (Encuentro por Misionero) y los oficialistas Ezequiel Atauche y Agustín Coto.

El acta firmada ayer desanda el camino acordado el miércoles de la semana pasada, en el que la propia Bullrich había afirmado que los bloques de habían puesto de acuerdo en que bastaba con la mayoría absoluta (37 votos en el caso de la Cámara alta) para habilitar la discusión de la posibilidad de convocar a Adorni a una interpelación.

En la reunión de ayer no participó ningún representante del kirchnerismo, que exigirá que se respete el acta firmada la semana pasada. Polémica en puerta.

Había sido el propio Adorni quien, hace sólo 12 días, anunció en redes sociales que iría a la Cámara Alta a responder preguntas.

Lo dicho: Bullrich dijo que ella tomó la decisión de voltear la visita del jefe de Gabinete pero otras versiones, emanadas desde el entorno del funcionario, ayer argumentan que fueron los propios legisladores los que le pidieron que no fuera.

”Manuel no cancela nada, está siempre a disposición. Son ellos los que no lo quieren escuchar, pero cuando lo soliciten, va a estar“, remarcaban esas fuentes en un intento por no mostrar debilidad en Adorni, que ha quedado políticamente muy desgastado y sólo parece sostenerse por el apoyo del presidente Javier Milei.

Está claro que hay una suerte de interna entre Adorni y Bullrich, quien no dudó en criticar al funcionario por la dilación en la presentación de su declaración jurada. Una vez presentada la misma, la tensión habría aumentado dado las dudosas explicaciones y rectificaciones que introdujo el jefe de Gabinete. No obstante, acaso a desgano, trabaja en la dirección que le pidió Milei: no entregar a su hombre de confianza a la oposición kirchnerista.

REUNIÓN Y FALTAZO

Ayer hubo reuniones con senadores libertarios en la Casa Rosada, convocadas y encabezadas por Adorni. Bullrich decidió no asistir. Los mileístas más puros sí fueron. Estuvo presente la secretaria general Karina Milei, en lo que pareció otro gesto de respaldo al cuestionado ministro coordinador, investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

Además de Bullrich no fueron a la Rosada el cordobés Luis Juez, que adujo compromisos en Córdoba; Francisco Paoltroni, que está en Estados Unidos hasta el 25 de junio (¿habrá ido al Mundial?); y María Emilia Orozco, que viajó a Colombia para ser veedora en las elecciones de ese país realizadas el domingo.

La decisión de cancelar la cita del 2 de julio habría sido consensuada con Karina, según fuentes cercanas a Patricia, porque ésta habría transmitido ese vaticinio de que Adorni se expondría a una “carnicería” y eso terminaría siendo más perjudicial aún para la gestión.

En jefatura de Gabinete aseguraban ayer que la cancelación de la visita al Senado se debe a que ningún bloque le envió las correspondientes preguntas a Adorni como para que su equipo prepare el discurso de rigor. Obvio: los legisladores opositores sólo quieren hablar de su presunto caso de corrupción, no de los “logros” del gobierno.