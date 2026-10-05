Fuerte derrumbe de las acciones de una de las petroleras que quiere extraer en las Islas Malvinas

Las acciones de la compañía británica Rockhopper caían este lunes un 20% en la Bolsa de Londres, después de ratificar su participación en el proyecto Sea Lion, de extracción de petróleo en las Islas Malvinas, sobre el que el Gobierno nacional anunció sanciones para quienes sean parte de esa actividad.

La petrolera ya había sumado entre jueves y viernes una baja del orden del 8%, mientras que en septiembre había acumulado una caía en torno del 18%.

El miércoles último, Rockhopper ratificó que prevé comenzar a extraer petróleo en las Islas Malvinas durante el primer trimestre de 2028 y aseguró que las sanciones y acciones impulsadas por la Argentina no alterarán el cronograma del proyecto Sea Lion.

La compañía confirmó sus planes al presentar este miércoles su informe semestral ante la Bolsa de Valores de Londres, en el que señaló que cuenta con el “continuo y firme respaldo” del Reino Unido y de las autoridades isleñas para avanzar con la explotación hidrocarburífera.

Rockhopper posee una participación del 35% en Sea Lion, mientras que el 65% restante está en manos de la petrolera israelí Navitas Petroleum, operadora del proyecto.

El director ejecutivo de Rockhopper, Samuel Moody, confirmó que “la primera producción de petróleo” continúa prevista para el primer trimestre de 2028 y destacó que una reciente ampliación de capital dejó a la empresa totalmente financiada hasta el inicio de la producción.

Según la compañía, las recientes medidas adoptadas por la Argentina generaron “un período de mayor atención mediática y política”, pero no modificaron los planes de desarrollo.

Rockhopper consignó además que tanto Gran Bretaña como las autoridades de las islas rechazaron las medidas argentinas y las calificaron de “ilegítimas y carentes de justificación jurídica”. Navitas sostuvo, a su vez, que no prevé que los últimos acontecimientos tengan “un efecto significativo” sobre las actividades de desarrollo de Sea Lion ni sobre su calendario de ejecución.

La primera fase del proyecto contempla 11 pozos y fue financiada y aprobada a fines de 2025, mientras que la perforación de desarrollo está prevista para comenzar a principios de 2027.