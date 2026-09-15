Se recalienta la interna del PJ: Mayra Mendoza tildó a Kicillof de "desleal" y "desagradecido"

La interna en el peronismo bonaerense no afloja y suma nuevos capítulos. Esta vez fue la diputada provincial Mayra Mendoza la que salió a cuestionar muy fuerte, sin mencionarlo, al gobernador Axel Kicillof.

En declaraciones periodísticas, la ex intendenta de Quilmes acusó a Kicillof de "desleal" y "desagradecido". Al hablar de la ex presidenta Cristina Kirchner, dijo que "todos tuvimos oportunidades, algunos más que otros. Entonces hay una parte que yo no puedo entender, de deslealtad, desagradecimiento". "Hay algunos dirigentes peronistas que no pueden reconocer esto y creen que la historia comienza cuando llegan ellos. No hay nada en la vida peor que ser desleal y desagradecido", agregó en lo que sin dudas pareció estar dirigido al gobernador bonaerense.

La dirigente kirchnerista, muy cercana a la ex mandataria, también acusó a Kicillof de "dividir al peronismo" cuando decidió lanzar una agrupación propia después de haber llegado a la Gobernación a través de la misma estructura que integraban.

Y en ese sentido, aseguró que el gobernador implementó un trato discrecional hacia los municipios en función de la cercanía con el espacio que encabeza. "Lo llamaba como intendenta y no teníamos respuesta", afirmó la legisladora.