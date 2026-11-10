Fuerte mensaje del Papa en Córdoba: “El hambre y las injusticias apremian y reclaman una respuesta”

León XIV llamó a la Iglesia a dar respuestas frente a la pobreza, la falta de trabajo y las dificultades para acceder a una vivienda digna. Ante obispos, sacerdotes y religiosos, advirtió que la asistencia social debe estar acompañada por la atención espiritual.

El papa León XIV dejó un fuerte mensaje social durante su visita a la Catedral de Córdoba, donde afirmó que “el hambre y las injusticias apremian y reclaman una respuesta”. Ante obispos, sacerdotes, seminaristas, religiosos y agentes pastorales, el Pontífice pidió a la Iglesia que mantenga su compromiso con quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad, sin descuidar la dimensión espiritual de esa tarea.

El encuentro se realizó en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, frente a la Plaza San Martín, luego de que el Papa celebrara una misa multitudinaria en la explanada de la Escuela de Aviación Militar, ante unas 800 mil personas, según las estimaciones oficiales. También recorrió el centro cordobés en el papamóvil, donde saludó a los fieles que se acercaron para verlo.

Durante su intervención, León XIV enumeró algunas de las problemáticas que afectan a la población: el hambre, la enfermedad, la soledad, la falta de trabajo y las dificultades para acceder a una vivienda digna. En ese contexto, retomó una reflexión de su antecesor, Francisco, al señalar que “la peor discriminación que sufren los pobres es la falta de atención espiritual”.

A partir de esa definición, sostuvo que la asistencia material no debe quedar separada del anuncio de Jesucristo y del acompañamiento religioso. La Iglesia, planteó, tiene la responsabilidad de acercar la Palabra y los sacramentos a quienes más lo necesitan.

El Papa también llamó a los integrantes de la Iglesia a revisar sus propias vocaciones y a no perder de vista el sentido de su misión. Advirtió sobre el riesgo de “trabajar mucho para Dios y pasar cada vez menos tiempo con Dios” y convocó a recuperar la oración, la escucha de la Palabra y la Eucaristía como pilares de la vida sacerdotal y consagrada.

En otro tramo, hizo referencia a la necesidad de una conversión permanente y mencionó actitudes como la dureza hacia los demás, las rivalidades y la resistencia a aceptar correcciones. “No existe una edad en la que se pueda prescindir de la conversión”, afirmó.

Antes del discurso pontificio, el arzobispo de Córdoba, Ángel Sixto Rossi, le dio la bienvenida y destacó la vida sacerdotal de la región. También se escuchó el testimonio de Laura, una virgen consagrada de la diócesis de Santo Tomé, quien habló sobre su enfermedad y las dificultades que atraviesa por su visión. En su mensaje, reflexionó sobre la importancia de acompañar, cuidar y dejarse cuidar, incluso desde la fragilidad.

León XIV agradeció los testimonios y evocó a figuras religiosas vinculadas con la historia argentina, como Mama Antula, el Cura Brochero, san Héctor Valdivielso y el beato Ceferino Namuncurá, a quienes presentó como ejemplos de entrega y servicio.

En el cierre, convocó a imaginar parroquias como comunidades vivas de fe y espacios de formación capaces de renovar la misión evangelizadora. También recuperó una expresión de Francisco dirigida a los jóvenes: “Sueñen con una Iglesia que siga haciendo lío”.