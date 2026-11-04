Fuerte mensaje social del Episcopado a días de la llegada del Papa

El presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social y obispo de La Rioja, monseñor Dante Braida, le envió un mensaje al Gobierno nacional a días de la llegada del Papa León XIV a la Argentina, en el que puso el foco en las necesidades que atraviesa nuestro país.

“Es una Argentina que padece necesidades y que busca el camino”, sostuvo el obispo e hizo hincapié en que hay “sectores muy postergados que necesitan una mano más grande”. Por eso, pidió generar más oportunidades de empleo y más participación.

En declaraciones radiales, Braida destacó las organizaciones que llevan adelante actividades solidarias para asistir a quienes más lo necesitan al mismo tiempo que marcó la importancia de que esas acciones estén acompañadas por herramientas que permitan a esas personas participar de manera activa en la sociedad.

“El desarrollo requiere la promoción humana”, aseveró y relacionó este objetivo con el acceso al trabajo. Siguiendo esa línea, consideró fundamental la puesta en marcha de “una democracia más participativa que involucre a todos”. Luego habló de la justicia social como un concepto que debe interpelarnos a todos.

Al ser consultado sobre la visita del Sumo Pontífice, que llegará a la Argentina el próximo domingo 8 de noviembre, el titular de la Pastoral Social destacó que “el Papa viene para todos los argentinos”, por lo que la invitación se extiende a creyentes, no creyentes y a personas de diferentes ideologías políticas.

Mientras, la delegación del Vaticano estuvo ayer miércoles en la basílica de Luján y en el Cottolengo Don Orione, los dos puntos de la provincia de Buenos Aires que el Sumo Pontifice recorrerá entre el 8 y el 11 de noviembre durante su estadía en nuestro país. Y el gobernador Kicillof dará esta mañana una conferencia sobre los preparativos.