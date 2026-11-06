Fuerte operativo de seguridad y sanitario por la visita de León XIV

La Ciudad de Buenos Aires montó un operativo por la llegada del papa León XIV, el cual se desarrollará desde el domingo 8 al miércoles 11 e incluirá el despliegue de 19 mil policías, médicos y agentes de tránsito.

El operativo, según informaron fuentes oficiales, comenzará con el arribo del Sumo Pontífice al distrito porteño, el próximo domingo en el Aeroparque Jorge Newbery, y continuará con el homenaje en plaza San Martín a las 17 horas.

Al día siguiente, el lunes 9 de noviembre, se llevará a cabo la misa frente al Monumento de los Españoles a las 11:30 y el martes 10 será el Encuentro con los Jóvenes a las 20:15.

El cronograma seguirá el miércoles a las 8 con la última actividad que realizará el papa León XIV en la Ciudad de Buenos Aires: una visita pastoral al Complejo Penitenciario Federal de Villa Devoto, previo a trasladarse a Luján.

La policía porteña coordina el operativo con el Ministerio de Seguridad de la Nación y comprende el trabajo de 16.680 efectivos. En cuanto a la distribución, más de 15.000 policías estarán abocados a los operativos de seguridad y de patrullaje, a los que se sumaron 700 cadetes del Instituto Superior de Seguridad.

En paralelo, 450 Agentes de Prevención prestarán servicios de guía y asistencia a los participantes, además de 150 agentes de tránsito de Seguridad que se encargarán de los cortes y desvíos.

Por su parte, el rol del SAME será garantizar la atención en la Misa frente al Monumento a los Españoles, para lo cual contará con 28 ambulancias y sus equipos distribuidos por la Avenida Libertador y ubicadas cada 100 metros. También habrá una unidad coronaria detrás del escenario de Libertador y Sarmiento. En el mismo punto colocarán un hospital móvil, y habrá otro en el Campo Argentino de Polo, en Libertador y Dorrego, donde estará estacionado un helicóptero equipado como terapia intensiva en vuelo con un médico aeroevacuador.

Mientras, una ambulancia con dos médicos acompañará en forma permanente los movimientos de León XIV en la cápsula de seguridad. En la práctica, significa que no se va despegar nunca de su lado, tampoco en las actividades en la Provincia de Buenos Aires.

Por el avance de los operativos de armado, montaje de estructuras y delimitación de áreas logísticas y los requerimientos de seguridad del operativo, se vienen haciendo cortes progresivos de calle, desvíos y restricciones vehiculares en Avenida del Libertador -desde hoy con cortes totales- y calles aledañas.

Se dispuso que la autopista Illia sea gratis para los vehículos livianos, es decir, motos, autos y camionetas, al igual que el Paseo del Bajo para autos, camionetas y utilitarios, las motos están prohibidas. Este beneficio dura hasta el miércoles 11 de noviembre a las 14 horas.