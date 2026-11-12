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Fuerte suba en el precio del DNI y el pasaporte

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Por Redacción

El Registro Nacional de las Personas (Renaper) autorizó un nuevo cuadro tarifario para tramitar el pasaporte argentino y el DNI. Desde el 21 de noviembre, el trámite regular pasa de $100.000 a $130.000, 30% más caro y el del Documento Nacional de Identidad costará $20.000, un alza del 100%. El último ajuste se había aplicado a principios de marzo.

“Con el propósito de continuar asegurando los mejores estándares en términos tecnológicos, de diseño y de seguridad de los documentos de viaje argentinos, y con el objeto de garantizar la sustentabilidad financiera, satisfacer las necesidades del organismo y efectuar una reinversión más eficiente de sus recursos, deviene necesario establecer un mecanismo de actualización de los aranceles percibidos”, justificó el Renaper en la disposición 759, publicada este miércoles en el Boletín Oficial.

Con respecto al DNI, el Gobierno explicó que la actualización busca mejorar la reinversión de los recursos y acompañar el proceso de modernización tecnológica y de emisión del nuevo documento electrónico. Los nuevos valores fueron dispuestos en la resolución 151.

El pasaporte argentino tiene validez por 10 años desde la fecha de emisión para mayores de 18 años y de cinco para los menores. Los nuevos valores desde el sábado 21 de noviembre son los siguientes: pasaporte regular $130.000; pasaporte exprés $260.000; pasaporte al instante $429.000.

Además de los pasaportes ordinarios, la suba alcanza a otros documentos de viaje. El pasaporte excepcional para extranjeros aumentará de $100.000 a $130.000.

El mismo valor se aplicará a los documentos de viaje para personas apátridas y para personas refugiadas, que hasta ahora tenían un arancel de $100.000.

LOS NUEVOS VALORES DEL DNI

Los DNI para mayores de 14 años, tanto argentinos como extranjeros, tienen una validez de 15 años desde su fecha de expedición.

Con el ajuste de hasta 100%, el nuevo cuadro tarifario para tramitar el Documento Nacional de Identidad es el siguiente desde finales de este mes: DNI regular $20.000; DNI exprés $52.000; DNI al instante $114.000; DNI extranjero $40.000.

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