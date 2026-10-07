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“Ineficientes y costosos”

Fuertes críticas del FMI por los subsidios a las tarifas eléctricas

kristalina georgieva, directora gerente del FMI / WEB

Por Redacción

El Fondo Monetario Internacional (FMI) cuestionó los subsidios a las tarifas energéticas y los calificó como “ineficientes y costosos”. Así lo indicó en el informe de Perspectivas Económicas Mundiales que elabora el organismo.

En el reporte, los economistas del Fondo analizaron el impacto en el costo de vida derivado del conflicto en Medio Oriente, que provocó aumentos en los precios de los alimentos y de la energía.

“Las medidas generalizadas de contención de precios son una forma costosa e ineficiente de proteger a los hogares durante las crisis del costo de vida”, sostuvo el documento.

Para el organismo, el encarecimiento de estos insumos “golpean con mayor fuerza a las familias de menores ingresos, erosiona el salario real y desancla las expectativas de inflación a largo plazo”.

Algunos gobiernos recurrieron a subsidios generalizados y controles de precios para contener el impacto. Sin embargo, el FMI sostiene que existen otro tipo de mecanismos para asistir a los sectores vulnerables sin comprometer las cuentas públicas.

“Las transferencias focalizadas y temporales constituyen la forma más eficaz de proteger a los sectores más vulnerables frente a un aumento repentino del costo de los productos básicos, al tiempo que facilitan el ajuste necesario de la demanda y preservan el espacio fiscal”, recomendó el Fondo.

El organismo advirtió que brindar un nivel similar de protección a través de medidas destinadas a contener los precios “puede requerir entre 3 y 22 veces más recursos fiscales”.

Además, señaló que este tipo de políticas pueden resultar ineficientes cuando el margen fiscal es limitado.

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