Fuertes cruces entre Juan Grabois y el oficialismo en la comisión por Malvinas

En el plenario de Comisiones para debatir el proyecto de Defensa de la Soberanía de Malvinas, el diputado de Unión por la Patria, Juan Gabrois, increpó hoy a los gritos a los legisladores de La Libertad Avanza en defensa de la legisladora del Frente de Izquierda, Myriam Bregman y lanzó: “Tienen la Corte (Suprema) comprada”, en referencia al reciente fallo sobre la extranjerización de tierras. “Tienen todo comprado”, insistió en y luego agregó: “Dejen hablar a los que tienen que hablar”.

Grabois no se quedó callado y en su cuenta de la red social X aseveró: “Estos hijos de puta infames admiradores de (Margaret) Thatcher entregan la patria, te quieren vender que defienden la soberanía y prepotean a cualquiera que se oponga a la mierda que están haciendo” porque “lo intolerable no hay que tolerarlo”.

A la vez, en declaraciones radiales, sostuvo: “Tanto esfuerzo de todo el PUEBLO para frenar una LEY ENTREGUISTA y ahora nos enteramos que hacen en Tribunales lo que no pudieron hacer CON LOS VOTOS” y añadió: “Además de enojarnos, nos toca REVERTIR esta situación. Y tiene que haber una MOVILIZACIÓN MAÑANA MISMO”. “HAY QUE BAJAR EL DNU 70/23 YA MISMO”, sentenció.

Este martes, el diputado se refirió al tema y lanzó: “La reconcha de su madre, la lucha de todo un pueblo frena la entrega de la patria y vienen tres tipos que no votó nadie a tirar todo para atrás ¿esto es democracia? Hay que voltear este fallo”.

EL CRUCE CON MILEI

El presidente Javier Milei se pronunció sobre el accionar de Grabois y a través de X afirmó: “Esto es lo que enfrentamos a diario al tiempo que tiran piedras de tinta los imbéciles de las formas…”.

Ante el comentario del presidente, Grabois volvió a retrucar: "Vos sos el jefe de una banda de chorros, garcas y entregadores que además son cagones que prepotean con el caballo del comisario, el juez en el bolsillo y papi Trump de guardaespaldas".

Y sentenció: "Cuando te toque ir al banquillo de los traidores espero que no alegues insania, enfermito lobotomizado".