Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
Política y Economía

Fuertes cruces entre Juan Grabois y el oficialismo en la comisión por Malvinas

Por Redacción

En el plenario de Comisiones para debatir el proyecto de Defensa de la Soberanía de Malvinas, el diputado de Unión por la Patria, Juan Gabrois, increpó hoy a los gritos a los legisladores de La Libertad Avanza en defensa de la legisladora del Frente de Izquierda, Myriam Bregman y lanzó: “Tienen la Corte (Suprema) comprada”, en referencia al reciente fallo sobre la extranjerización de tierras. “Tienen todo comprado”, insistió en y luego agregó: “Dejen hablar a los que tienen que hablar”.

Grabois no se quedó callado y en su cuenta de la red social X aseveró: “Estos hijos de puta infames admiradores de (Margaret) Thatcher entregan la patria, te quieren vender que defienden la soberanía y prepotean a cualquiera que se oponga a la mierda que están haciendo” porque “lo intolerable no hay que tolerarlo”.

A la vez, en declaraciones radiales, sostuvo: “Tanto esfuerzo de todo el PUEBLO para frenar una LEY ENTREGUISTA y ahora nos enteramos que hacen en Tribunales lo que no pudieron hacer CON LOS VOTOS” y añadió: “Además de enojarnos, nos toca REVERTIR esta situación. Y tiene que haber una MOVILIZACIÓN MAÑANA MISMO”. “HAY QUE BAJAR EL DNU 70/23 YA MISMO”, sentenció.

Este martes, el diputado se refirió al tema y lanzó: “La reconcha de su madre, la lucha de todo un pueblo frena la entrega de la patria y vienen tres tipos que no votó nadie a tirar todo para atrás ¿esto es democracia? Hay que voltear este fallo”.

EL CRUCE CON MILEI

El presidente Javier Milei se pronunció sobre el accionar de Grabois y a través de X afirmó: “Esto es lo que enfrentamos a diario al tiempo que tiran piedras de tinta los imbéciles de las formas…”.

Ante el comentario del presidente, Grabois volvió a retrucar: "Vos sos el jefe de una banda de chorros, garcas y entregadores que además son cagones que prepotean con el caballo del comisario, el juez en el bolsillo y papi Trump de guardaespaldas".

Y sentenció: "Cuando te toque ir al banquillo de los traidores espero que no alegues insania, enfermito lobotomizado".

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?