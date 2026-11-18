El Concejo Deliberante comenzará a debatir hoy el Presupuesto municipal 2027 que el intendente, Julio Alak, giró días atrás con una partida total de $578.738.316.818 y con casi la mitad de los recursos destinados a la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos. La primera discusión se dará en el marco de la Comisión de Hacienda del deliberativo local, donde desde las 10 están citados el secretario de Hacienda, Sebastián Genatti y el titular de la Agencia Platense de Recaudación (APR), Pablo Fontdevila.

Ambos funcionarios expondrán ante los concejales concejales de Fuerza Patria (FP), La Libertad Avanza (LLA), Propuesta Republicana (PRO), la Unión Cívica Radical (UCR), Propuesta Vecinal (PROve) y ASAP Nueva Generación sobre la proyección de gastos local, pero también sobre los proyectos de las ordenanzas Fiscal e Impositiva junto con las previsiones para el Mercado Regional, el Ente Municipal y el Ente Municipal para la Actividad Turística (Ematur).

Además, se prevé que en la comisión se aborden los objetivos de cara al último año del actual mandato del jefe comunal que y otros temas como los incrementos previstos para las tasas de Servicios Urbanos Municipales (SUM), de Alumbrado Público, de Seguridad e Higiene y la Monotasa.

En materia presupuestaria, del monto total del cálculo de recursos, $559.374 millones se distribuyen entre 27 unidades, como las secretarías del Gabinete Ejecutivo, la Intendencia y el Presupuesto del Concejo, sumado a los Servicios de Deuda, estimados en $19.364 millones.

Pero El gasto proyectado para el año próximo se concentra principalmente en la secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios públicos, a la que se le asignan 273.440.023.370 pesos, es decir, el 48,9 por ciento del total. Sólo esta área recibirá casi lo mismo que las otras 26 unidades de la Administración y el Concejo juntas, tal como informó EL DIA en su edición del lunes.

Esa partida se desagrega en tres grandes ítems: $42.734 millones se destinarán a la actividad central de la Secretaría; unos $149.858 millones están proyectados para la gestión de los servicios y el espacio público; en tanto que unos $80.846 millones están asignados a obras de arquitectura, viales e hidráulicas.