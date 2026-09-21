Funcionarios de la Comuna ya avanzan con el pliego del Transporte

Con el mandato del Concejo Deliberante local, funcionarios de la secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos ya se abocan a la confección del nuevo pliego para el sistema de Transporte público que tendrá la Ciudad durante los próximos 10 años.

Conforme lo establece la ordenanza que el deliberativo votó hace dos semanas, el pliego para la nueva licitación del sistema de micros de la Ciudad que se había votado en diciembre del año pasado quedó derogado. En el mismo expediente, el Concejo encomendó al Departamento Ejecutivo la elaboración de un nuevo pliego de bases y condiciones para discutir en noviembre los parámetros de una nueva licitación de micros que rija para la próxima década.

La razón para este barajar y dar de nuevo en este proceso obedece a los cambios en la autoridad de aplicación y fuente del financiamiento del sistema de Transporte público. Hasta enero los subsidios al boleto estaban administrados por el gobierno nacional pero a partir de este año esa responsabilidad, que equivale a un 40 por ciento del valor del viaje, le corresponde al Estado provincial.

Este cambio implica, además otras novedades que también inciden en la estructura de la diagramación de un nuevo sistema. Uno de ellos es que a partir de ahora los ajustes de algunos recorridos se podrán incorporar al esquema una vez iniciada la futura licitación.

Otro de los cambios que se incorporó en los meses posteriores a la sanción del pliego anterior es el de la promoción de un incentivo fiscal a las empresas que se vuelquen al GNC como el combustible para sus unidades.

En ese contexto, funcionarios de la secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos ya evalúan alternativas de cambios que logren optimizar el servicio brindado a los pasajeros sin alterar la cantidad de kilómetros recorridos por cada empresa.

Según trascendió y pudo saber este diario, una de las ideas apunta a crear un esquema de recorridos inspirado en ciudades modernas. Mencionaron, como un ejemplo, el caso de Medellín.

El modelo consiste en diagramar una combinación de troncales y rondines. Los primeros transitarán por las principales avenidas de la Ciudad, entre el Centro y las localidades. En tanto, los rondines penetrarán en los barrios.

La idea en estudio es la de que el pasajero pueda realizar la combinación entre uno y otro, siendo ambos de la misma línea.

Esto optimizaría los tiempos de traslado y arrojaría dinamismo tanto a las empresas abocadas a brindar el servicio, como a los usuarios.

Sin embargo, advirtieron, de avanzar con esta idea su implementación sería progresiva: si, como esperamos, a partir del 1º de enero se pone en marcha el nuevo sistema, no se notará de manera brusca ninguna diferencia.

El objetivo sería su implementación paulatina, focalizada y entre recorridos barriales prestados por las mismas líneas.

Para evaluar si esta aplicación es posible, así como otros detalles para una eficiente diagramación del nuevo sistema de transporte, los funcionarios municipales prevén mantener en los próximos días una reunión con miembros del ministerio de Transporte provincial. Tras ese intercambio, se conocerá qué rumbo tomará la confección del nuevo pliego.

Tras estos pasos, una vez confeccionado el nuevo esquema, se espera que a principios de noviembre el pliego se gire al Concejo para su estudio. Estará a cargo del deliberativo su sanción y, posteriormente, el Ejecutivo volverá a convocar a una licitación pública. Tras su adjudicación, el sistema se pondrá en marcha con cambios graduales, sumado a la incorporación de, como ya se había anunciado, una aplicación que permita conocer el recorrido en tiempo real de los micros y sus horarios de llegada a cada parada.