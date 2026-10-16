Gases en Diputados y en el PJ hablaron de “infiltrados”

En medio de la lluvia y los incidentes que se registraban en las inmediaciones del Congreso, el jefe del bloque Unión por la Patria en Diputados, Germán Martínez, salió del recinto y al ver lo que ocurría denunció la presencia de “infiltrados”. Fue tras la sesión en la que la oposición intentó anular el DNU 70/2023, que no logró quorum. Más allá de la violencia que se vivió afuera, parte de los gases arrojados por la Policía ingresaron al anexo de la Cámara Baja y afectaron, sobre todo, a los diputados Agustina Propato, Carlos Castagneto y Cecilia Moreau, que se descompuso y tuvo que ser asistida por personal médico.

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