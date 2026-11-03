La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, destacó a la Argentina como un ejemplo internacional de disciplina fiscal y respaldó el rumbo económico del Gobierno de Javier Milei. Durante una conferencia financiera en Madrid, la titular del organismo sostuvo que el país está sentando las bases para el crecimiento y la estabilidad macroeconómica. Además, retomó una frase del presidente chileno José Antonio Kast y lanzó una contundente definición sobre el populismo: “Hay que cortarle la cabeza”.

“Argentina lo está haciendo muy bien al sentar las bases para el crecimiento, la estabilidad macroeconómica y financiera. El país será recompensado por ello”, afirmó Georgieva ante una consulta de periodistas argentinos, luego de participar de la Conferencia Internacional de Banca 2026, organizada por el Banco Santander en las afueras de Madrid.

La funcionaria incluyó al país dentro del grupo de economías que, después de atravesar profundas crisis, incorporaron la necesidad de ordenar sus cuentas públicas. En ese contexto, mencionó los casos de Grecia, Portugal e Irlanda, y sumó a Argentina y Chile como ejemplos de países que avanzaron en materia de disciplina fiscal.

Sin embargo, uno de los momentos más destacados de su exposición estuvo relacionado con el populismo. Georgieva retomó una frase pronunciada minutos antes por el presidente chileno, José Antonio Kast, quien había sostenido que “el populismo genera más pobreza; la responsabilidad, riqueza”.

La titular del FMI coincidió con ese planteo y fue más allá: “Hay que cortarle la cabeza al populismo”. También hizo referencia a la participación ciudadana y a la necesidad de que los jóvenes se involucren en los procesos electorales.

Las declaraciones se producen en un momento en el que el Gobierno argentino busca consolidar el equilibrio de las cuentas públicas como uno de los principales pilares de su programa económico. El reconocimiento de Georgieva representa un nuevo respaldo internacional a la política fiscal de la administración de Milei, aunque el elogio del organismo no implica que estén resueltos todos los desafíos económicos del país.

De hecho, la semana pasada el equipo técnico del FMI aprobó la tercera revisión del programa vigente con Argentina. La decisión final del directorio, prevista para comienzos de diciembre, habilitaría un desembolso cercano a los 900 millones de dólares, que serán destinados al pago de compromisos con el propio organismo.

Durante la conferencia, Georgieva también advirtió sobre el crecimiento de la deuda pública mundial, que se aproxima al equivalente al 100% del Producto Bruto Interno (PBI). Según explicó, muchos gobiernos incrementaron el gasto y el endeudamiento para afrontar crisis como la pandemia de coronavirus o la guerra en Ucrania, pero luego no aprovecharon los períodos de recuperación para recomponer sus cuentas.

“La historia de la deuda pública por sí sola es una historia muy preocupante”, señaló. Y utilizó una metáfora para describir la situación: “Subimos, y subimos, y subimos, y puedo decirles que esta no es una escalera al cielo”.

La directora del Fondo también apuntó contra Estados Unidos, al que identificó como una de las economías avanzadas con mayores desequilibrios fiscales, con una deuda cercana a los 40 billones de dólares y un déficit de alrededor del 6% del PBI.