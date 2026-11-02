¿Gesto para el Vaticano?: Milei convocó a la Vice y a todos los gobernadores

En medio de las tensiones internas y a pedido expreso de la Santa Sede de evitar la “grieta”, la Casa Rosada busca escenificar una tregua institucional durante la gira apostólica.

El presidente Javier Milei dispuso convocar a representantes de todo el arco político nacional para la recepción oficial que se ofrecerá en el Palacio Libertad con motivo de la visita de Estado del papa León XIV al país.

La nómina de invitados incluye a la vicepresidenta Victoria Villarruel, al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, a los 23 gobernadores provinciales -entre ellos Axel Kicillof, de la provincia de Buenos Aires y a los principales referentes parlamentarios de todos los bloques en las cámaras de Diputados y Senadores.

La inclusión formal de Villarruel cobra particular volumen político tras los sucesivos distanciamientos que enfriaron la relación en la fórmula presidencial. Desde Balcarce 50 confirmaron que la presencia de la titular del Senado formará parte del esquema protocolar principal del evento.

El acto en el Palacio Libertad como la ceremonia religiosa del lunes 9 irían por cadena nacional

Según trascendió desde las comisiones organizadoras, la iniciativa responde a un pedido transmitido desde el Vaticano para garantizar un clima de concordia y evitar que las disputas partidarias interfieran en la agenda pastoral. Ante ese escenario, el Ejecutivo apuesta a exhibir una postal de unidad institucional en la recepción de la máxima autoridad de la Iglesia Católica.

PARA CERRAR LA AGENDA

A menos de una semana de la visita del papa León XIV, el Gobierno ultima los preparativos para la agenda que desarrollará durante su estadía de tres jornadas en el país. Según fuentes oficiales, este lunes se mantendrá el último encuentro de coordinación con la delegación del Vaticano para repasar por última vez el cronograma de actividades.

La reunión tendrá lugar por la tarde en el Palacio San Martín y contará con la participación del secretario de Culto, Agustín Caulo; el subsecretario de Despliegue Territorial del Ministerio de Seguridad, Héctor Cajida, y Mara Gorini, colaboradora de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Por parte de la Santa Sede estarán presentes integrantes de la Oficina de Viajes, entre ellos el responsable de coordinar el desplazamiento del Pontífice y el conductor del papamóvil.

El encuentro permitirá repasar las actividades previstas en la Ciudad de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires y Córdoba, además de ajustar los detalles logísticos de cada una de las paradas que realizará el Santo Padre.

En ese marco, el presidente Milei lo recibirá en el Aeroparque Jorge Newbery, luego de su arribo desde Montevideo, y posteriormente mantendrá una reunión bilateral en Casa Rosada. Para cerrar la jornada, ambos participarán del evento previsto en el Palacio Libertad, donde el mandatario argentino tiene previsto tomar la palabra.

El lunes 9, Milei asistirá a la primera misa que brindará el Papa en el país, en el Monumento a los Españoles. Se espera además la presencia de la totalidad del Gabinete nacional y del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

Tanto el acto en el Palacio Libertad como la ceremonia religiosa del lunes 9 podrían ser transmitidos por cadena nacional, según indicaron fuentes oficiales.

La agenda continuará el martes 10 en Córdoba. Allí está prevista una misa en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea), que contará con la participación de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; las ministras Sandra Pettovello (Capital Humano) y Alejandra Monteoliva (Seguridad), oriunda de la provincia, además del gobernador Martín Llaryora.

Durante la última jornada, en la visita del Pontífice a la Basílica de Luján, el Gobierno estará representado por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández. También asistirá el gobernador bonaerense, Axel Kicillof. Por su parte, Milei acompañará la partida del Papa desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, prevista para las 14, cuando emprenda viaje hacia Perú para continuar con la última etapa de su gira por el continente.

En paralelo, desde el oficialismo aclararon que no habrá representación nacional en otras actividades de carácter pastoral y social incluidas en el cronograma, entre ellas la visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, el encuentro con el clero en Córdoba y la celebración de vísperas junto al Episcopado argentino y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana. La misma decisión alcanzará al encuentro con representantes del mundo laboral en la Universidad Católica Argentina (UCA) y a la recorrida por el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, ubicado en el barrio porteño de Villa Devoto.

QUIRNO, NIEGA

El canciller Pablo Quirno desmintió que el presidente Milei haya solicitado recibir al Papa dentro del avión y que el Gobierno busque desactivar la participación de la vicepresidenta en las actividades oficiales.

La aclaración oficial se dio a través de una publicación en la red social X ante los rumores vinculados al protocolo de la llegada del líder de la Iglesia Católica y la presencia de Villarruel en la visita papal, que se presentaban como condicionantes impuestos por la administración Milei.