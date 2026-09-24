Giammaria apelará el rechazo de la cautelar contra la tasa vial en Ramallo

En Ramallo, la concejal Cecilia Giammaria confirmó que apelará la decisión del Juzgado Contencioso Administrativo N° 1, que rechazó la medida cautelar presentada contra la Tasa de Mantenimiento Vial que se cobra en el distrito.

La edil había solicitado suspender provisoriamente el cobro del tributo, que establece un recargo del 2% sobre el precio del combustible y del GNC comercializado en las estaciones de servicio del partido. El Municipio sostiene que los fondos son destinados al mantenimiento, conservación y mejora de la red vial.

Giammaria remarcó que el rechazo de la cautelar no implica una definición sobre la cuestión de fondo. “Es muy importante aclarar que no resolvió que la tasa sea constitucional ni declaró que el municipio tiene razón”, sostuvo.

Según explicó, el juzgado consideró que, al tratarse de una ordenanza municipal que se presume válida, es necesario avanzar con un proceso más amplio, que permita producir pruebas y analizar en profundidad la legalidad del tributo.

Uno de los principales cuestionamientos de la concejal está relacionado con la existencia de una contraprestación concreta por parte del Municipio. “El municipio dice que ese porcentaje, ese cobro, vuelve en una contraprestación concreta. Dice como que no hubo tiempo suficiente para ver esa contraprestación concreta, o definir si se trata de una tasa o un impuesto encubierto”, explicó.

Ante la resolución, Giammaria confirmó que recurrirá el fallo junto con su abogada para que la Cámara correspondiente revise los argumentos planteados. “Nosotros por supuesto que respetamos la decisión judicial, pero no la compartimos”, afirmó.

La apelación todavía no había sido presentada al momento de sus declaraciones, ya que la notificación judicial había sido recibida recientemente. “Quedamos notificados recién a partir de ayer, tenemos tiempo hasta el lunes, así que en estos días hacemos la presentación correspondiente”, señaló.

Mientras tanto, la Tasa de Mantenimiento Vial continúa vigente y la discusión sobre su legalidad seguirá en el ámbito judicial.