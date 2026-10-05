Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
En Misiones

Gobernador irá a la Justicia por la Ley de Tierras

Por Redacción

Luego de que la Corte Suprema revocara el fallo que declaraba la inconstitucionalidad de la Ley de Tierras, el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, confirmó que recurrirá a la Justicia para intentar frenar la aplicación de esa medida.

Concretamente, el mandatario instruyó al Fiscal de Estado a tomar las acciones judiciales que considere necesarias con el objetivo de “resguardar los derechos de Misiones”.

En el escrito, Passalacqua indicó que la decisión del máximo tribunal deja a Misiones en “una situación de absoluta desprotección y vulnerabilidad institucional”. No solo argumentó en contra de la reciente ley, sino que el gobernador también cargó contra el DNU 70/2023, el cual impacta “de manera directa y lesiva sobre la autonomía y la soberanía territorial, las finanzas públicas y el entramado económico-social de la provincia”.

A través de sus redes, el mandatario provincial advirtió que “con más del 90 por ciento de frontera internacional, una biodiversidad única en el país y una matriz económica que pone al pequeño productor en el centro, no podemos permitir que nuestro suelo quede desprotegido”.

En ese sentido, Passalacqua concluyó que la necesidad de cuidar la tierra misionera es “un deber irrenunciable” con la gente y la soberanía de Misiones.

De esta manera, el gobernador misionero se pronunció contra el fallo del máximo tribunal, que restituyó el artículo 154 del DNU 70/23 que derogó la Ley de Tierras y habilitó la venta sin límites a extranjeros, por considerar que la entidad que promovió la demanda (el Cecim de La Plata) carecía de legitimación.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?