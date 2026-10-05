Gobernador irá a la Justicia por la Ley de Tierras

Luego de que la Corte Suprema revocara el fallo que declaraba la inconstitucionalidad de la Ley de Tierras, el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, confirmó que recurrirá a la Justicia para intentar frenar la aplicación de esa medida.

Concretamente, el mandatario instruyó al Fiscal de Estado a tomar las acciones judiciales que considere necesarias con el objetivo de “resguardar los derechos de Misiones”.

En el escrito, Passalacqua indicó que la decisión del máximo tribunal deja a Misiones en “una situación de absoluta desprotección y vulnerabilidad institucional”. No solo argumentó en contra de la reciente ley, sino que el gobernador también cargó contra el DNU 70/2023, el cual impacta “de manera directa y lesiva sobre la autonomía y la soberanía territorial, las finanzas públicas y el entramado económico-social de la provincia”.

A través de sus redes, el mandatario provincial advirtió que “con más del 90 por ciento de frontera internacional, una biodiversidad única en el país y una matriz económica que pone al pequeño productor en el centro, no podemos permitir que nuestro suelo quede desprotegido”.

En ese sentido, Passalacqua concluyó que la necesidad de cuidar la tierra misionera es “un deber irrenunciable” con la gente y la soberanía de Misiones.

De esta manera, el gobernador misionero se pronunció contra el fallo del máximo tribunal, que restituyó el artículo 154 del DNU 70/23 que derogó la Ley de Tierras y habilitó la venta sin límites a extranjeros, por considerar que la entidad que promovió la demanda (el Cecim de La Plata) carecía de legitimación.