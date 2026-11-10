“Gracias por haber puesto la mirada entre nosotros”

“Para mí, el Cottolengo fue un faro de luz que iluminó mi vida”. Con esas palabras, Marta Griselda Torres resumió ante el Papa León XIV el significado que tuvo para ella llegar a la institución de Claypole, donde encontró un lugar para vivir después de atravesar años de dificultades, internaciones y tratamientos.

La mujer, que nació con parálisis cerebral y tiene dificultades para caminar y ver, relató ante el Pontífice parte de su historia personal. Contó que su madre la abandonó cuando era muy pequeña y que su padre y sus hermanos se hicieron cargo de ella. Desde joven debió afrontar distintas internaciones, operaciones y tratamientos, además de recorrer numerosos lugares en busca de un espacio donde pudiera vivir de manera permanente.

Sin embargo, explicó que aquellos hogares eran transitorios y no respondían a sus necesidades. Hasta que llegó al Cottolengo, donde encontró algo más que alojamiento: “No solo un lugar para vivir, sino un lugar donde fui recibida, alojada y querida”, expresó.

Marta contó que, después de tanto andar sin encontrar un sitio adecuado, había llegado a sentirse rechazada. En la institución, en cambio, pudo recuperar la sensación de pertenencia y conocer profundamente a Dios, acompañada por las personas que forman parte de la obra de Don Orione. “Acá me siento tan feliz que todo bien pasó”, dijo.

También explicó por qué decidió escribir un libro con su historia. Durante mucho tiempo había querido ayudar a otras personas, pero no sabía cómo hacerlo. Por eso eligió compartir su experiencia, con la esperanza de que pueda servirles a quienes atraviesan situaciones similares y necesitan saber que no están solos.

“Quiero que sepan que tienen derecho a ser recibidas, amadas y respetadas”, afirmó ante León XIV, a quien le entregó un ejemplar como parte de su vida y también como agradecimiento.

En el cierre de su testimonio, Marta agradeció al Papa por haber visitado el Cottolengo y por haber puesto la mirada en quienes viven allí. Habló de las dificultades que le tocó atravesar, pero también de los regalos que recibió a lo largo de su vida. “Muchas cruces, sí, pero muchos regalos”, resumió.

Antes de despedirse, le regaló un ejemplar de su libro al Sumo Pontífice y éste le entregó un rosario, en un intercambio que completó uno de los momentos más personales del encuentro.