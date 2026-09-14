Gran Bretaña anunció que renovará sus aviones para reforzar la seguridad en las Islas Malvinas

En medio de la tensión con Argentina, Gran Bretaña anunció que renovará la flota de aviones en las Islas Malvinas. Así lo hizo saber el ministro de Estado para la Preparación de la Defensa y la Industria, Luke Pollard, ante una consulta en el parlamentario.

El funcionario británico sostuvo que está previsto que "los cuatro aviones Typhoon de la Tranche 1, actualmente asignados a las Fuerzas Británicas en las Islas del Atlántico Sur, sean sustituidos por cuatro aviones Typhoon de la Tranche 2 procedentes de la flota existente".

Eso sucedería "para finales de noviembre o principios de diciembre de 2027", agregó Pollard, quien además indicó que los aviones reemplazados serán retirados de servicio.

El sitio UK Defence Journal, especializado en defensa, seguridad internacional y fuerzas armadas, con eje en el Reino Unido, publicó que si bien el cambio de aviones significará "una mejora de las capacidades", son aeronaves que "se extraen de la flota existente en lugar de ser nueva producción".

El sábado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que un conflicto entre Argentina y Gran Bretaña por las Islas Malvinas sería un "desastre", pero aseguró que si se llegara a ese punto lo llamarían y sería capaz de resolverlo. Estas declaraciones las formuló después que no descartara reconsiderar la neutralidad de su país sobre el diferendo.

Las Malvinas son "muy interesantes", pero Gran Bretaña tiene en la actualidad "un pequeño problema con la inmigración. Tienen un pequeño problema con la energía (...) no sé si van a estar dispuestos a viajar tan lejos", para reactivar un conflicto en Malvinas, dijo en su visita a Dublín. "Estoy seguro de que me llamarán para intervenir en ese potencial desastre (...) si lo hacen, probablemente podré arreglarlo", aseguró.

Días atrás, el presidente Javier Milei reflotó un proyecto para instalar una Base Naval Integrada en el sur, además de las denuncias contra empresas y ejecutivos vinculados a la exploración hidrocarburífera en la cuenca norte de las Islas Malvinas, en el proyecto petrolero británico "Sea Lion", según se anunció.