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Con una deuda de U$S350 millones

Granja Tres Arroyos, en concurso de acreedores

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Por Redacción

Acorralada por una deuda de más de U$S350 millones y con una operación cada vez más reducida, Granja Tres Arroyos, una de las mayores avícolas del país, se presentó en concurso preventivo. La causa tramita ante el Juzgado Comercial N° 21 de la Justicia Nacional en lo Comercial.

La presentación llega después de meses de deterioro financiero y operativo.

El grupo había buscado reunir al menos U$S80 millones de capital de trabajo mediante aportes de inversores, nuevas líneas de crédito, anticipos de clientes y la venta de activos no estratégicos. En tanto, contaba con un plazo hasta el 30 de junio para llegar a un acuerdo con sus acreedores y reestructurar una deuda acumulada de más de U$S350 millones.

Entre los activos que el grupo tenía previsto vender figuraban una planta de deshidratados en Zárate, un tambo en Entre Ríos, una unidad de cría de porcinos en Bella Vista, la planta de Beccar y la planta Wade 1, que actualmente se encuentra operativa.

Sin un pronto acuerdo en el horizonte, comenzaron a acumularse en la Justicia pedidos de quiebra de empresas proveedoras y empleados que reclaman créditos.

La presentación busca ahora ordenar ese pasivo a través del proceso concursal y se produce una semana después de que Wade S.A., otra de las sociedades del grupo, también recurriera a la Justicia.

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