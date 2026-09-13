Gustavo Santaolalla, huésped de honor de La Plata

Luego de su presentación en el Teatro Argentino de la ciudad, el presidente del Concejo Deliberante, Marcelo Galland, le entregó el merecido reconocimiento en representación del Intendente Julio Alak.

“Para nuestra ciudad es siempre un enorme orgullo recibir a artistas de la dimensión de Gustavo Santaolalla. Su trayectoria, su talento y su manera de entender la música lo convirtieron en una figura reconocida en todo el mundo, pero también en un enorme embajador de nuestra cultura”, afirmó Galland.

La distinción otorgada representa un homenaje de la ciudad a una trayectoria artística que trascendió fronteras y llevó el nombre de la Argentina a escenarios de todo el mundo.

Cabe destacar que Gustavo Santaolalla es un músico, compositor y productor musical, ganador en dos ocasiones consecutivas de Premio Óscar a la mejor banda sonora original, entre otros destacados galardones.