Habilitan el derribo de “aeronaves hostiles”

Como parte del estricto operativo de seguridad por la visita del papa León XIV a la Argentina, el Gobierno habilitó el derribo de “aeronaves hostiles” durante su estadía en el país, del 8 al 11 de noviembre, para proteger las zonas en las que habrá actividad del jefe de la Iglesia Católica, en la ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján. Según se advirtió, la medida se aplicará como “último recurso”, con la aprobación del ministro de Defensa, Carlos Presti.

El decreto 1334/2026 publicado en el Boletín Oficial precisó que en los eventos que encabezará el Papa asistirán “numerosas autoridades nacionales y extranjeras”, además de la presencia masiva de ciudadanos, y que las circunstancias requieren “adoptar especiales medidas para preservar los intereses vitales fijados por la Ley de Defensa Nacional N° 23.554 y su modificatoria”. El texto lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli y Presti.

El decreto amplió que la medida es para garantizar “un adecuado ejercicio de la disuasión” y asegurar “la protección de los intereses nacionales y objetivos de valor estratégico en y desde dicho ámbito, adecuando las atribuciones y limitaciones a la libertad de acción en el empleo del Instrumento Militar, regulando la intensidad y modalidad en el uso de la fuerza ante las distintas situaciones que se presenten”.