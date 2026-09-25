Hablan de “boicot” en el peronismo contra Cristina

Máximo Kirchner volvió a tensar la interna del peronismo al señalar que en ese partido existe un “boicot” para que su madre no pueda ser candidata.

“Si el pueblo pretende encontrar al candidato perfecto se va a frustrar”, dijo el diputado nacional, quien pidió que “la representatividad no sea falseada”. Y subrayó: “Por eso queremos que Cristina sea candidata”.

“No hay encuesta que no marque su preponderancia a pesar del ataque recibido durante años, a 11 de haber dejado de ser presidenta” y “teniendo menos visitas habilitadas que los genocidas, algo que el Poder Judicial no puede explicar”, añadió.

“Imaginen si no hubiera dentro del propio peronismo un boicot a la figura de Cristina y hubiera una decisión de que pudiera participar en las elecciones. Iríamos a una fusta democrática de alto calibre para que los argentinos puedan decidir libremente”, denunció Máximo Kirchner.

Así, el legislador pareció apuntar a distintos sectores que pretenden empujar una candidatura alternativa, el principal de ellos, Axel Kicillof.

Por otro lado, Máximo Kirchner dejó una serie de críticas a la gestión de Javier Milei y aseguró que el plan económico no va a funcionar.