Daniel Hadad descartó ser candidato a presidente en las elecciones de 2027 y responsabilizó al Gobierno por la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. El empresario periodístico y accionista mayoritario del portal Infobae aseguró que la modificación de las reglas electorales le impide construir una estructura política nacional en el tiempo disponible, aunque afirmó que mantiene intacta su vocación de transformar el país.

En una entrevista en Radio Con Vos el día de su cumpleaños número 65, el empresario de medios confirmó una decisión sobre la que había generado expectativas durante los últimos meses, en los que recorrió distintas provincias del país.

“En las últimas horas la política hizo una jugada de esas que uno podría llamar una mala pasada. Cambiaron las reglas de juego, suspendieron las PASO”, expresó. El empresario explicó que, pese a su decisión de no competir, mantiene su deseo de liderar una transformación cultural, tecnológica y del empleo en la Argentina.

“No encuentro en mi vida hoy deseo más potente y más fuerte que eso”, sostuvo.