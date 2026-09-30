Hallan muerto al senador libertario Juan Carlos Pagotto

El senador nacional de La Libertad Avanza por La Rioja, Juan Carlos Pagotto, murió a los 74 años, según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas con fuentes oficiales que indicaron que fue hallado en su domicilio de la capital de dicha provincia.

Pagotto ingresó a la Cámara alta en diciembre de 2023 tras la elección general de octubre, en la que Javier Milei se ubicó en segundo lugar, atrás de la fórmula del peronismo.

Ya con Milei en la Presidencia de la Nación, Pagotto cobró protagonismo en el bloque libertario rápidamente, donde solo eran 7 representantes violetas sobre un total de 72 senadores que componen el Senado.

Durante los primeros meses, el riojano, abogado de profesión, estuvo a cargo de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo resistiendo el DNU 70/2023 que dictó Milei y que ideó el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

Actualmente, presidía la Comisión de Acuerdos del Senado también con alto impacto en este año por el tratamiento de más de 200 nombramientos judiciales a lo largo del 2026.

Su reemplazo en la Cámara alta será la actual jefa de La Libertad Avanza en la Legislatura riojana, Claudia Cecilia López, exfuncionaria en el gobierno de Quintela y muy cercana a los Menem.

El representante provincial había nacido en Mendoza, en 1952, y había desarrollado sus estudios de grado en la Universidad Nacional de Córdoba entre 1970-1974.

La dirigencia política despidió al legislador a través de sus redes sociales.

“Lamento profundamente el fallecimiento de nuestro senador Juan Carlos Pagotto, un luchador de la libertad de La Rioja y nuestro país. Un cálido abrazo a su familia y seres queridos en este difícil momento”, precisó la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. También su hermano, el presidente Javier Milei despidió a su legislador desde sus redes con un escueto mensaje: “Q.E.P.D”.

La senadora Patricia Bullrich fue otra de las que hizo mención del tema en su cuenta de X. “Con mucha tristeza recibimos la noticia. Compartimos un importante camino de trabajo en el Senado”, precisó. Y el senador de Unión por la Patria Juan Manzur se plegó a despedir a su compañero de cámaras. “Más allá de las diferencias políticas, queda el respeto y el afecto”.

En la misma línea, el radical Flavio Fama expresó: “Quiero despedir con profunda tristeza y respeto al Senador Juan Carlos Pagotto. Gran persona y excelente legislador, estudioso y comprometido. Acompaño a sus seres queridos, compañeros de bloque y militancia en este momento de gran dolor”.