La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, elogió la disciplina presupuestaria de la Argentina, aseguró que el país está sentando las bases de la estabilidad macroeconómica y apuntó contra el populismo.

En la Conferencia Internacional de Banca organizada por el Banco Santander, Georgieva destacó que “Argentina lo está haciendo muy bien al sentar las bases para el crecimiento, la estabilidad macroeconómica y financiera. El país será recompensado por ello”.

Durante su presentación, la economista incluyó a la Argentina entre las naciones que reforzaron sus políticas presupuestarias tras atravesar contextos críticos.

Además, en sintonía con planteos del mandatario chileno José Antonio Kast, enfatizó la prioridad de la disciplina fiscal y remarcó la necesidad de combatir las políticas populistas. Al respecto, Georgieva sostuvo que “el populismo trae pobreza” y sentenció: “Hay que cortarle la cabeza al populismo”.

El nuevo aval a la gestión argentina llega tras aprobarse la tercera revisión del programa vigente, lo que habilitará un desembolso de unos US$900 millones hacia comienzos de diciembre, una vez que se concrete la ratificación del Directorio Ejecutivo.

En paralelo, la titular del Fondo planteó reparos en relación al escenario global complejo, donde la deuda pública mundial se acerca al 100% del PIB y economías avanzadas como Estados Unidos registran un déficit del 6% y una deuda de 40 billones de dólares.

En este sentido, Georgieva remarcó que el crecimiento económico por sí solo no resolverá los desequilibrios si los gobiernos no aplican una estricta contención del gasto. En relación con la inteligencia artificial, alertó sobre posibles riesgos de inestabilidad financiera por sobreexpectativas y estimó que la IA afectará al 40% de los empleos mundiales en un horizonte de 3 a 5 años.

Aún con estas advertencias, el organismo prevé una mejora del 3,1% en la economía global, impulsada por el dinamismo del sector privado, el fortalecimiento institucional en mercados emergentes y el avance tecnológico.