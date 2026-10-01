“Hay un abandono total de las políticas de Seguridad”

El concejal de La Libertad Avanza Gastón Álvarez cuestionó la política de seguridad en La Plata y sostuvo que existe “un abandono total” en este sentido por parte de los Estados municipal y provincial. Durante una visita al programa Despierten Bonaerenses, afirmó que el delito aumentó y que también disminuyó la capacidad de respuesta estatal.

Álvarez reclamó la implementación de las 1.200 cámaras anunciadas por el Municipio y señaló que las casetas de seguridad ubicadas en plazas se encuentran “totalmente abandonadas”. También cuestionó la falta de recursos humanos, capacitación y equipamiento para la prevención, así como la falta de respuesta de la Policía de la Provincia ante los hechos de inseguridad.

El edil aseguró además que presentó más de 100 pedidos de informes y que hasta el momento no recibió respuestas. En ese sentido, dijo que la falta de información oficial dificulta el trabajo de los ediles.

Álvarez criticó también el funcionamiento del Concejo local y reclamó “una discusión más seria” sobre los problemas. Cuestionó las discusiones sobre temas nacionales y sostuvo que existen proyectos que demoran demasiado en ser tratados. Y reprochó que el peronismo se haya negado en la última sesión a aprobar que la Comuna pida a la Nación el refuerzo de fuerzas federales para combatir el delito en Tolosa.