Hecho en Chivilcoy vuelve este fin de semana con producción local, cultura y música

La exposición Hecho en Chivilcoy tendrá una nueva edición este fin de semana en el Espacio Vallerga, donde comerciantes, industriales, emprendedores y productores locales se reunirán para mostrar sus productos y servicios. La actividad se realizará el sábado 31 de octubre desde las 13 y el domingo 1 de noviembre a partir de las 12, con una entrada general de $3.000.

La iniciativa busca reunir en un mismo lugar a distintos sectores que forman parte de la economía de Chivilcoy y generar vínculos entre empresas, comercios y potenciales clientes. A través de los stands, los visitantes podrán conocer parte de la producción y las actividades que se desarrollan en la ciudad.

El anuncio fue encabezado por la directora de Producción, Micaela Román; el representante del Centro Comercial, Industrial y de Servicios de Chivilcoy (CECOINSE), Pablo Bianchini; el presidente del Parque Industrial, Ignacio Zinna; y el intendente Guillermo Britos.

Durante la presentación también se repasaron los antecedentes de la propuesta, cuyo origen se encuentra en una ordenanza de 2001 impulsada por Eduardo De Lillo, entonces funcionario y actual secretario de Hacienda.

Román explicó que uno de los propósitos de la muestra es que los vecinos puedan acercarse a la diversidad de productos y actividades que integran la economía local. En ese marco, también señaló que se trabaja en el desarrollo de la marca Hecho en Chivilcoy para facilitar la identificación de aquellos productos elaborados en la ciudad.

La exposición contará con la presencia de comercios, industrias, pymes y productores, junto con una programación artística y musical para ambas jornadas. Entre las novedades de esta edición se encuentra una carpa cultural que reunirá a 22 artistas chivilcoyanos, con el objetivo de incorporar al sector artístico a la propuesta y brindar un espacio para mostrar sus producciones.

Desde CECOINSE, Bianchini puso el foco en la variedad de actividades que integran el entramado productivo de la ciudad y señaló que, incluso entre comerciantes e industriales locales, en ocasiones existe desconocimiento sobre los productos y servicios que ofrecen otros sectores.

Como antecedente, mencionó la ronda de negocios realizada el año pasado, que permitió generar contactos entre empresas y comercios de Chivilcoy. En ese sentido, consideró que la exposición también puede servir para acercar a los consumidores a la oferta local y promover la elección de productos fabricados en la ciudad. Además, destacó la calidad y los precios competitivos de distintos artículos elaborados localmente.

Por su parte, Zinna confirmó que el Parque Industrial participará de la muestra con un stand compartido con CECOINSE. El titular de la institución remarcó la importancia de difundir la producción local y fortalecer la articulación entre los distintos sectores para generar nuevas oportunidades comerciales.

Durante el sábado y el domingo, quienes se acerquen al Espacio Vallerga podrán recorrer los diferentes stands y conocer la propuesta de empresas, comercios y productores.