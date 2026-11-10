Histórica misa de León XIV: ante más de 2 millones de personas

Durante el segundo día de su viaje apostólico en Argentina, el papa León XIV encabezó una multitudinaria e histórica misa en el Monumento de los Españoles, situado en el barrio porteño de Palermo, donde -según el Vaticano- se congregaron 2,5 millones de fieles. En su homilía, el Sumo Pontífice hizo un llamado a las familias a “ser protagonistas en la evangelización”.

Fue una de las movilizaciones más numerosas en la historia del país y en la comitiva vaticana la destacaron como la mayor celebración encabezada por el Santo Padre.

En la multitud emocionada y fervorosa que lo escuchaba, el Papa reconoció “el entusiasmo de la fe, que es el gran don del Espíritu en nosotros”. La homilía estuvo centrada en las familias, en su labor evangelizadora, y la Iglesia como estandarte del bien común.

EL SUFRIMIENTO DE LAS FAMILIAS

Para el Pontífice no pasaron desapercibidas las dificultades y las problemáticas que aquejan al pueblo argentino. Se mostró preocupado ante “la falta de estabilidad, las dificultades sociales, el trabajo precario, la violencia doméstica, las separaciones dolorosas, las adicciones que destruyen el futuro de los jóvenes y deterioran las relaciones familiares”.

En ese momento brindó su palabra de aliento a los fieles y les garantizó que en Cristo pueden encontrar sustento y protección: “En medio de todos estos sufrimientos y crisis, la Palabra de Dios brilla para nosotros de esperanza. Dios está en medio nuestro, no podemos temer. El Señor es nuestro refugio y fortaleza, una ayuda siempre pronta en los peligros”.

EL RECUERDO DE FRANCISCO

Durante el mensaje papal estuvo vivo el recuerdo de “nuestro amado papa Francisco -como lo mencionó el Santo Padre-, que fue obispo de esta ciudad y lo expresó con pasión: ‘La familia está llamada a compartir la oración cotidiana, la lectura de la Palabra de Dios y la comunión eucarística para hacer crecer el amor y convertirse cada vez más en templo donde habita el Espíritu”.

Luego, pidió no resignarse a las voces que repiten que la familia cristiana está superada. “Por el contrario, hoy más que nunca representa un pilar entre las muchas precariedades de nuestra época [...]. Abran las puertas de sus casas a Cristo: hablen con naturalidad de Jesús a sus hijos, permanezcan unidos a Él”, insistió, y exhortó a las familias a “ser protagonistas en la evangelización. La Iglesia argentina las necesita”.

Al final de su primera misa en el país -que se extendió por más de una hora- el Papa subrayó que la fe se transmite en la intimidad del hogar por medio gestos sencillos como “la bendición antes de comer, una oración antes de ir a dormir, el perdón y la escucha mutua, los abuelos que enseñan a rezar”. Pues -concluyó-, “la familia es, en efecto, el lugar privilegiado para conocer y encontrar a Cristo”.