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JUNTO A LOS OBISPOS. CENA EN EL ARZOBISPADO

Homenaje a Francisco en la Catedral

Archivo

Por Redacción

Dentro de la intensa agenda de ayer, el papa León XIV encabezó una homilía junto a las autoridades de la Iglesia del país, en una ceremonia que incluyó un sentido homenaje a su antecesor Francisco, a quien puso de ejemplo para “servir a la Argentina de hoy“.

También habló el titular de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), el monseñor Marcelo Daniel Colombo, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, y obispos de distintas provincias.

En su recorrido, León XIV visitó el memorial en honor al papa Francisco que está dentro de la Catedral Metropolitana y acompañado por un grupo de ñiños, le entregó ofrendas florales. Además, se detuvo a rezar frente a la placa conmemorativa en honor a su antecesor. Luego, el Papa subió al altar principal, tomó asiento y comenzó la ceremonia de las vísperas frente a cientos de religiosos y miembros de los equipos sinodales.

Al salir de la Catedral, el Sumo Pontífice se encontró con una multitud de fieles que lo esperaba para poder saludarlo. Cenó en el Arzobispado.

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