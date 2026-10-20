Hotesur - Los Sauces: ordenan unificar los juicios contra Cristina y Máximo Kirchner

La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal resolvió, por mayoría, que los casos Hotesur y Los Sauces deben ser juzgados en un único debate oral. La decisión alcanza a las causas en las que Cristina Kirchner y Máximo Kirchner están acusados de asociación ilícita, en carácter de jefa y organizador, respectivamente, y de lavado de activos.

Hasta el momento, el inicio del juicio por la causa Los Sauces estaba previsto para este viernes 23 de octubre, de manera presencial.

La resolución de Casación dejó sin efecto el criterio del Tribunal Oral Federal N° 5 (TOF 5), integrado por los jueces José Michilini, Fernando Machado Pelloni y Adriana Palliotti, que había dispuesto que los expedientes se juzgaran por separado. Para la mayoría del máximo tribunal penal, los argumentos del tribunal oral no resultaban suficientes para sostener esa decisión.

Los jueces Diego Barroetaveña y Daniel Petrone respaldaron el planteo del Ministerio Público Fiscal, que se había opuesto a la división de las causas y reclamaba la realización de un juicio unificado.

En disidencia, el camarista Alejandro Slokar sostuvo que modificar lo resuelto por el TOF 5 implicaba una intromisión en una facultad propia de ese tribunal: la organización del debate oral y público.

La discusión llegó a Casación a partir del planteo del fiscal de juicio Diego Velasco, quien advirtió que la separación de los expedientes podía provocar una “parcialización de la prueba” y dificultar la comprensión de la maniobra investigada en su conjunto. Según argumentó, esa división podía afectar la teoría del caso de los acusadores y limitar también las posibilidades de defensa de los imputados.

El fiscal general Mario Villar respaldó esa postura ante Casación y agregó que tramitar las causas por separado no contribuiría a agilizar el proceso. En ese sentido, señaló que implicaría llevar adelante dos juicios completos, con sus respectivas rondas de alegatos y sentencias, además de los plazos y eventuales recursos judiciales que pudieran surgir.

Por su parte, el abogado defensor de la familia Kirchner, Carlos Beraldi, había solicitado que se mantuviera la decisión del TOF 5 de realizar los debates por separado. Sin embargo, la mayoría de la Sala I consideró que correspondía avanzar con un juicio unificado.