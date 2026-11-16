Hotesur: preparan las acusaciones

Esta semana continuarán las audiencias en el juicio por las causas Hotesur y Los Sauces, que tiene entre sus imputados a la expresidenta Cristina Kirchner y su hijo Máximo Kirchner.

Luego de culminar con la presentación de la acusación por los delitos relacionados con la inmobiliaria Los Sauces, ahora la Fiscalía quedó en condición de comenzar con la lectura de la elevación a juicio por el caso Hotesur. Según informó el presidente del Tribunal Oral Federal N.° 5, José Michilini, la próxima audiencia se hará el miércoles 18 de noviembre.

La lectura de la causa Hotesur se retrasó debido a que, al momento del inicio del debate oral tras la unificación de los expedientes, algunas defensas plantearon que no habían tenido tiempo de preparar su intervención.

En un primer momento, el juicio por este caso estaba pactado para marzo de 2027.

En los primeros cinco encuentros, tanto la Fiscalía como la querella de la Unidad de Información Financiera (UIF) expusieron su requerimiento contra los imputados por la causa Los Sauces.

La acusación central de ambas partes apunta a que la familia Kirchner conformó entre 2003 y 2016 una “asociación ilícita” integrada por los expresidentes Néstor y Cristina Kirchner, funcionarios públicos, empresarios.

En ese esquema, la familiar fue utilizada para “canalizar” dinero proveniente de las empresas de Lázaro Báez y el Grupo Indalo, las cuales habían recibido contratos con el Estado y beneficios impositivos durante los años en que estuvieron en el Gobierno.

Según la hipótesis de la Fiscalía y de la UIF, los exmandatarios habrían usado su lugar de poder para enriquecer a los “empresarios amigos” con adjudicaciones irregulares. Luego, estos transferían parte de esas ganancias a la familia Kirchner a través de contratos con la firma Los Sauces para darle apariencia legal.

En ese sentido, Cristina Kirchner será juzgada por presunta jefa de una asociación ilícita, mientras que Máximo Kirchner es apuntado como organizador. La ex presidenta también está acusada de recibir dádivas de Cristóbal López y Fabián De Sousa, dueños del Grupo Indalo.