“Hubiera estallado Argentina”: la dura advertencia de Alberto Fernández si escuchaba a Cristina Kirchner

En las últimas horas, el expresidente Alberto Fernández se refirió a su relación política con su compañera de fórmula, Cristina Kirchner. En ese sentido, reconoció que no compartía los mismos pensamientos que su vicepresidenta y que “hubiera volado todo por los aires” si hubiera aceptado alguno de sus sugerencias.

“Cristina es una dirigente política muy importante. Era una vice con un peso muy importante sin duda, sin duda, pero se encontró con un Presidente que no compartía todas sus miradas”, expresó en declaraciones con el podcast Sistema Joaco Santos.

En ese sentido, el exmandatario se refirió al cuestionado rol que ocupaba Cristina dentro de su gestión: “Si cada uno hubiera entendido el rol que tenía hubiera sido más fácil, el solo hecho de que te pidan que obedezcas a la vicepresidente es que algo está mal. Si te piden eso, algo está mal”

“Si le hubiera hecho caso a lo que planteaba con el Fondo Monetario Internacional tal vez hubiera estallado la economía y la Argentina en mil pedazos. Si no hubiéramos hecho el acuerdo con el Fondo quizás hubiera volado todo por los aires, es contrafáctico, pero creo que es lo que hubiera pasado”, disparó.

Asimismo, planteó que la falta de pago habría dejado a la Argentina en una situación de vulnerabilidad frente a los mercados internacionales. “¿Cómo crees que hubiera pasado el día que tenía que pagar 19 mil millones de dólares si no lo pagaba? Hubiéramos caído en default con el Fondo Monetario y hubiéramos quedado a la intemperie en el sistema financiero mundial. ¿Qué hubiera pasado? Hubiera estallado Argentina en mil pedazos”, remarcó.

“Me decían: ‘Estás borrando lo que hizo Néstor’. Pero Néstor, que era un hombre que entendía mucho cómo funcionaba el poder, comprendió, como lo entiendo yo, que la presencia del FMI condiciona el desarrollo de cualquier Estado y de cualquier sociedad, y que endeudarse con el Fondo es muy costoso”, sentenció.



