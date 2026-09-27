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De 806 millones de dólares

Hubo superávit en la cuenta corriente cambiaria

Por Redacción

La cuenta corriente cambiaria anotó en agosto el quinto saldo positivo consecutivo, con un superávit de U$S806 millones. El resultado duplicó el resultado del mes previo. Los datos surgen del balance cambiario que publicó el Banco Central (BCRA).

La cuenta corriente cambiaria muestra cuántos dólares entran y cuántos salen del país por comercio, servicios, préstamos, rentas, dividendos y transferencias al exterior.

Dentro de este indicador, el subrubro Bienes suele mostrar superávit porque está relacionado con el saldo exportador.

El subrubro Servicios es habitualmente deficitario. A ellos se suman “Ingreso primario” e “Ingreso secundario”, dos ítems relacionados con los pagos de deuda y el giro de utilidades.

“La cuenta corriente del balance cambiario registró un superávit de U$$806 millones en agosto, explicado por los ingresos netos de ‘Bienes’ (U$S3.176 millones), parcialmente compensados por los egresos netos de las cuentas ‘Ingreso primario’ (U$S1.651 millones), ‘Servicios’ (U$S712 millones) e “Ingreso secundario” (U$S7 millones)“, detalló el Banco Central.

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