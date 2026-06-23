IA: el Banco Provincia selló una alianza con Microsoft

Banco Provincia y Microsoft firmaron un acuerdo estratégico de colaboración que marca un nuevo hito en el proceso de modernización tecnológica del banco. A través de esta alianza, ambas organizaciones reforzarán el plan de trabajo conjunto en proyectos orientados a potenciar la productividad, fortalecer la ciberseguridad y acelerar la adopción de inteligencia artificial como motor de innovación en distintas áreas clave de la institución.

El acuerdo - detallaron desde el Bapro- "pone el foco en potenciar el uso estratégico de los datos como motor de innovación, facilitando su acceso y gestión para generar mayor valor, así como para impulsar el uso de inteligencia artificial y tecnologías de IA generativa que permitan analizar grandes volúmenes de información, identificar patrones y acelerar la toma de decisiones".

Además, se avanzará en la incorporación de soluciones de automatización, realidad mixta y aplicaciones de IA para optimizar operaciones, mejorar la eficiencia y reforzar la seguridad, al tiempo que trabajarán en la integración de entornos de TI y operaciones para habilitar análisis en tiempo real y procesos más ágiles, resilientes y sostenibles.

El acuerdo incluye también la colaboración en el desarrollo de capacidades de seguridad, privacidad y ciberseguridad, con foco en la protección de los activos digitales y la construcción de un entorno confiable que apoye la innovación y la colaboración.

“La alianza con Microsoft nos permitirá mejorar aún más la experiencia de nuestros 10,5 millones de clientes y fortalecer la labor de nuestros 10.100 mil trabajadores con herramientas que potencian la productividad, la seguridad y la colaboración”, expresó Juan Cuattromo, presidente de Banco Provincia. Y añadió: “Durante nuestros primeros cuatro años de gestión renovamos todo el ecosistema digital de la institución y, desde 2023, logramos avances muy significativos en la implementación de la inteligencia artificial. Con este acuerdo pensamos expandir aún más nuestras fronteras tecnológicas para seguir construyendo una banca más innovadora, sin perder nuestra impronta de cercanía”.

Por su parte Sebastián Aveille, country manager de Microsoft Argentina, señaló: “Vivimos una redefinición profunda del trabajo y de los servicios financieros, y la inteligencia artificial es uno de los grandes catalizadores de ese cambio. Estamos orgullosos de este acuerdo por el que podremos acompañar a Banco Provincia en su proceso de transformación, siempre poniendo la tecnología al servicio de las personas.”

El acuerdo fortalece el vínculo entre ambas organizaciones, que ya trabajaron juntas en diferentes proyectos. El más relevante fue la implementación de PIA, un agente de IA que funciona dentro del home banking y les permite a las personas realizar diversas operaciones y consultas utilizando lenguaje natural desde un chat.

Además de Juan Cuattromo y Sebastián Aveille, participaron de la firma por parte de Microsoft Natalia García, directora para Servicios Financieros de Microsoft Argentina y Natalia Torres, directora de Comunicaciones para Sudamérica. Asimismo, por parte del Banco estuvieron presentes integrantes del Directorio y la Gerencia General.